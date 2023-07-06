Мирра Андреева об «Уимблдоне»: «Встретила Энди Маррея, но стесняюсь с ним разговаривать. Когда его вижу, стараюсь как можно быстрее уйти»
Мирра Андреева прокомментировала выступление на «Уимблдоне».
Она впервые играет турнир на траве и вышла в третий круг.
– Это мой первый опыт на траве. Всего пятый матч. Пока что трава мне нравится. И играю я не так плохо.
Здесь встретила Энди Маррея, но стесняюсь с ним разговаривать. Когда я его вижу, то стараюсь как можно быстрее уйти, чтобы с ним не разговаривать – очень стесняюсь (улыбается).
– Вы уже адаптировали игру к траве? Что изменили?
– Если честно, особо ничего. В первые дни мне было тяжело поймать ритм. Но я особо ничего не меняла. Просто поймала новый ритм на этом покрытии. И все.
Мирра Андреева – в 3-м круге «Уимблдона»! Прошла 11-ю ракетку мира, хотя впервые играет на траве
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