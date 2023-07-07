Циципас – о Маррее на «Уимблдоне»: «Я был очень рад за него, когда он впервые тут победил, и переживал, когда он отважно дошел до финала»

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Энди Марреем.

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над Энди Марреем во втором круге «Уимблдона».

«С Энди всегда непросто. Матч был очень трудный, и я очень впечатлен его уровнем после всех лет, что он в туре, после двух операций на бедре.

Дополнительную сложность придавало то, что я в детстве смотрел, как он тут играл, на этом самом корте. Я был очень рад за него, когда он впервые тут победил, и очень переживал, когда он отважно дошел до финала, – кажется, это было в 2012-м (да – Sports.ru). Он очень долго входил в Большую четверку, и я равнялся на него, Новака, Роджера, Рафу. Эти четверо сформировали нынешний теннис, и они причина, по которой я стал тем игроком, которым стал».

24-летний грек, добавим, ранее обыгрывал Роджера Федерера на Australian Open и итоговом турнире, Рафаэля Надаля – также на Australian Open и в Мадриде (Джоковича – только на «Мастерсах»).

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