Циципас – о Маррее на «Уимблдоне»: «Я был очень рад за него, когда он впервые тут победил, и переживал, когда он отважно дошел до финала»

Теги Энди Маррей Уимблдон ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Энди Марреем.

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над Энди Марреем во втором круге «Уимблдона».

«С Энди всегда непросто. Матч был очень трудный, и я очень впечатлен его уровнем после всех лет, что он в туре, после двух операций на бедре.

Дополнительную сложность придавало то, что я в детстве смотрел, как он тут играл, на этом самом корте. Я был очень рад за него, когда он впервые тут победил, и очень переживал, когда он отважно дошел до финала, – кажется, это было в 2012-м (да – Sports.ru). Он очень долго входил в Большую четверку, и я равнялся на него, Новака, Роджера, Рафу. Эти четверо сформировали нынешний теннис, и они причина, по которой я стал тем игроком, которым стал».

24-летний грек, добавим, ранее обыгрывал Роджера Федерера на Australian Open и итоговом турнире, Рафаэля Надаля – также на Australian Open и в Мадриде (Джоковича – только на «Мастерсах»).

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4 комментария

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nssq76wfcausd2
Очень повезло сортирному
Жаль Энди
+5
-1
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gabyov
Ответ nssq76wfcausd2
Очень повезло сортирному Жаль Энди
Вчера дожал бы его Энди, все ок было, жаль что свернули
+3
-1
+2
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Большой Сэми
Лет 6-7 бы назад, пройдя Тима и Энди по сетке, Ципа уже был бы как минимум в финале, а здесь даже не вторая неделя😅
+1
0
+1
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S.Graf
О! А CЦыц не только сейчас "болеет за молодых" (как в матче Nо1е-Карась на РГ этого года)
Это давний хейтер Новака
В 2013 Муррей взял свой первый Уим в самом загадочном матче за всю Историю тенниса против Джокера
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