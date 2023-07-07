Юбенкс о атмосфере матча с Норри: «Мне было совершенно неважно, сколько людей болело за меня, сколько – против. До конца жизни буду помнить этот матч»

Теги Уимблдон ATP Кристофер Юбенкс Кэмерон Норри Теннис

Чемпион Мальорки Кристофер Юбенкс, во втором круге «Уимблдона» обыгравший прошлогоднего полуфиналиста и хозяина кортов Кэмерона Норри (12) 6:3, 3:6, 6:2, 7:6, обыграл самого рейтингового соперника в карьере и впервые вышел в третий круг турнира «Большого шлема».

«Это самая большая победа в моей карьере – без вариантов, – сказал Юбенкс в интервью на корте. – Есть куча прекрасных теннисистов, которым никогда не доводилось играть с британским №1 на «Уимблдоне» в такой атмосфере. Мне было совершенно неважно, сколько людей болело за меня, сколько – против. Я до конца жизни буду помнить этот матч».

27-летний американец выиграл седьмой матч подряд и теперь встретится с Кристофером О’Коннеллом.

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2 комментария

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billy_pilgrim
Юбенкс герой!
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Красивая подборка одноручного БХ Кристофера
https://www.reddit.com/r/tennis/comments/14te9l4/eubanks_will_need_to_register_his_backhand_at/
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