«Придется понемногу решать проблемы, пока не вернусь на хард». Юбенкс поблагодарил Клейстерс за советы об игре на траве

Кристофер Юбэнкс поблагодарил Ким Клейстерс за советы.

На этой неделе американец выиграл турнир на Мальорке.

«Огромное спасибо Ким Клейстерс за то, что подняла мой боевой дух в начале этого травяного сезона. Я тебе очень благодарен», – написал Юбенкс и выложил переписку с бывшей первой ракеткой мира:

– Ким! Трава – самое дурацкое покрытие в теннисе...

– Привет, Крис, что случилось?

– На самом деле не такое уж и дурацкое. Просто меня расстраивают непредсказуемые отскоки, когда я пытаюсь раньше встречать мяч. Плюс трава медленная и снижает эффективность моей подачи, лол. Придется понемногу решать проблемы, пока я не вернусь на хард.

– Понимаю твое разочарование, мне тоже всегда было нелегко. Особенно из-за движения.

– С движением еще сложнее. До сих пор ощущение, что нужно 17 шагов, чтобы поменять направление, я так привык к харду, где достаточно одного шага и все, лол.

– То же самое, легко оттолкнись и двигайся назад. Попробуй каждый день на тренировках делать небольшие упражнения для работы ног, моделировать игровые ситуации. Играй только открытой ракеткой и в два квадрата подачи. Ниже подсаживайся под мячи, играй слайсами с форхенда и бэкхенда. Просто для работы ног.

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