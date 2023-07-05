В третьем круге турнира Уимблдон 2023 центральным матчем мужской сетки вне всяких сомнений станет матч второй ракетки мира Новака Джоковича и Стэна Вавринки из Швейцарии. Поединок состоится 7 июля, начало не ранее 19:25 по московскому времени.

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Соперники будут играть на Центральном корте турнира. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Теннисисты вполне могли бы уже играть на турнирах ветеранов. Достаточно сказать, что впервые Джокович и Вавринка сыграли между собой, когда нынешней первой ракетке мира Карлосу Алькарасу еще не исполнилось два года. Новак Джокович стремится выиграть восьмой Уимблдон и пятый подряд. Для этого он пытается рационально распределить силы по всему турниру и в каждом матче тратит ровно столько сил, сколько нужно для победы. В первом круге он в трех сетах выиграл у аргентинца Педро Качина с одним тай-брейком в третьей партии, то же самое было и во втором матче против австралийца Джордана Томпсона, только тай-брейк во втором сете.

Где смотреть Уимблдон 2023

Если брать исключительно победы на турнирах Большого шлема, то на Уимблдоне 2023 встречаются самые титулованные теннисисты. Стэн Вавринка выигрывал все ТБШ за исключением Уимблдона. Здесь он дважды добирался до четвертьфиналов в 2014 и 2015 годах. Стэну 38 лет, но он с завидным постоянством выступает на мейджорах и не просто ради стстистики. Хотя с соперником в третьем круге ему не повезло. В первом матче на турнире Вавринка в трех сетах переиграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори. Чуть больше усилий швейцарец затратил в матче второго круга против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — победа в четырех сетах.

Соперники встречались 28 раз, при этом никогда не играли друг с другом на травяном покрытии. На счету Джоковича 22 победы. Последний на сегодняшний день поединок состоялся в мае 2022 году на грунтовом турнире в Италии, Новак легко победил в двух сетах. Букмекеры считают, что у Вавринки в предстоящем матче шансов совсем мало.

Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,02, выигрыш Вавринки оценивается коэффициентом 14,00.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023