Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге Уимблдонского турнира встретится с Давидом Гоффеном из Бельгии. Матч соперников состоится 7 июля, начало не ранее 17:30 по московскому времени.

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Теннисисты сыграют на двенадцатом корте. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Андрей Рублев близок к своему наивысшему достижению на Уимблдоне, которого он уже добивался в 2021 году, когда вышел в четвертый круг. В первом матче текущего турнира он без особых сложностей в трех сетах переиграл австралийца Макса Перселла, а накануне играл с другим россиянином Асланом Карацевым. Изначально были предположения, что встреча двух соотечественников будет упорной. Но по факту таковым стал лишь первый сет, когда соперникам пришлось играть тай-брейк, выиграл его Аслан, и появилась интрига. Однако в дальнейшем в каждой из партий Рублев брал гейм на подаче соперника и выиграл в четырех сетах.

Где смотреть Уимблдон 2023

Давид Гоффен свои лучшие результаты показывал пять-шесть лет назад, когда входил в первую десятку рейтинга и занимал как раз то самое седьмое место, на котором сейчас располагается Андрей Рублев. На Уимблдоне бельгиец в последнее время выступает достаточно успешно. В двух из трех последних турнирах в Англии он доходил до четвертьфинала. В отличие от Рублева у Гоффена матчи первых двух раундов были напряженными. В первом круге он играл с малознакомым широкой публике Фабианом Марожаном из Венгрии и выиграл в четырех сетах. Во втором матче соперником Давида был чилиец Томас Барриос Вера, тут были те же четыре сета с одним тай-брейком.

Рублев дважды встречался с Гоффеном, причем оба раза на турнирах Большого шлема. В 2017 году в четвертом раунде US Open Андрей выиграл в трех сетах, Спустя три года теннисисты встретились в третьем круге Australian Open. Матч получился более упорным с двумя тай-брейками, но россиянин вновь выиграл в четырех партиях. Букмекеры отдают преимущество Рублеву. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,21, выигрыш Гоффена оценивается коэффициентом 4,50.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023