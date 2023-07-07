Векич о камбэке против Стивенс: «Казалось, что меня убивают. Я не знала, что делать, и в то же время многого от себя ожидала»

Донна Векич объяснила, почему заплакала после матча против Слоун Стивенс на «Уимблдоне».

Она победила 4:6, 7:5, 6:4, уступая во втором сете 0:3 и 2:5.

– Я проигрывала. Нет, я не просто проигрывала, казалось, что меня убивают. Она играла так хорошо. Я не знала, что делать.

И в то же время я многого от себя ожидала. Пару лет назад я обыграла ее на этом же корте, и тогда был относительно легкий матч. Но я знаю, что она может играть так хорошо, как играла сегодня. Не знаю. Может, я не ожидала сегодня такого напора.

В какие-то моменты я была очень расстроена. Просто ожидала от себя большего.

– Вы упомянули паническую атаку. Вы часто с этим сталкиваетесь или только сегодня...

– Нет, у меня давно и их не было. Но «Уимблдон» – самый важный для меня турнир. Я очень хорошо играла.

Поэтому, как я уже говорила перед турниром, в эти две недели будет сложно справиться с ожиданиями. Надеюсь, после сегодняшнего матча мне будет немного легче в психологическом плане, потому что, да, сегодня было тяжело.

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