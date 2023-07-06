Рублев о победе над Карацевым: «Когда Аслан в настроении, он уничтожает мяч, забивает навылет с любой позиции, с ним очень тяжело»

прокомментировал победу над во втором круге « » – 6:7(4), 6:3, 6:4, 7:5.

«Было очень тяжело. В нашем единственном матче Аслан меня обыграл, так что я очень нервничал. Просто старался выложиться на максимум.

Когда Аслан в настроении, он уничтожает мяч, забивает навылет с любой позиции, с ним очень тяжело. Я старался сохранять сосредоточенность, ждать своего момента. Очень доволен тем, что развернул ход игры и победил».

Также Рублев прокомментировал свои слова, что ему не нравится трава.

«Я лучше буду говорить, что не люблю траву, и выигрывать, чем говорить, что она мне нравится, и проигрывать.

Трава мне совсем не нравится».

Карацев – акробат. Потащил мяч в падении, а потом обвел Рублева одноручным бэкхендом

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