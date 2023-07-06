Вавринка впервые с 2015-го вышел в 3-й круг «Уимблдона» и сыграет с Джоковичем

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Стэн Вавринка Теннис

Стэн Вавринка во втором круге «Уимблдона» обыграл №32 Томаса Мартина Этчеверри – 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

Швейцарец вышел в третий круг на британском «Шлеме» впервые с 2015 года. Его лучший результат в Лондоне – четвертьфинал в 2014-м и 2015-м.

Теперь он сыграет с Новаком Джоковичем (6:20 в личке). Это будет их девятый матч на «Больших шлемах».

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6 комментариев

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dead_can_dance
Ну теперь побеждать Ноле и путь к карьерному шлему расчищен)
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Nikolay Stavrogin
Только на Уимблдоне не играли. Завтра это исправят.
Стэн может оформить карьерный шлем, если возьмёт Уимблдон, Ноле может зайти на календарный.
4-4 h2h на шлемах, кто-то выйдет вперёд и , возможно, поставит точку в противостоянии.
Великий матч, легендарное соперничество!
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Сергей Носков
Ответ dead_can_dance
Ну теперь побеждать Ноле и путь к карьерному шлему расчищен)
А Карась? И грешник-машкин подлиза?
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dead_can_dance
Ответ Сергей Носков
А Карась? И грешник-машкин подлиза?
Это так, на закуску после мейн босса
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Kironbet
Ответ Nikolay Stavrogin
Только на Уимблдоне не играли. Завтра это исправят. Стэн может оформить карьерный шлем, если возьмёт Уимблдон, Ноле может зайти на календарный. 4-4 h2h на шлемах, кто-то выйдет вперёд и , возможно, поставит точку в противостоянии. Великий матч, легендарное соперничество!
Да какая точка в противостоянии? у одного 3, у другого 23.... Тоже мне противостояние. %)
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