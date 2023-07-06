Вавринка впервые с 2015-го вышел в 3-й круг «Уимблдона» и сыграет с Джоковичем
Стэн Вавринка во втором круге «Уимблдона» обыграл №32 Томаса Мартина Этчеверри – 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.
Швейцарец вышел в третий круг на британском «Шлеме» впервые с 2015 года. Его лучший результат в Лондоне – четвертьфинал в 2014-м и 2015-м.
Теперь он сыграет с Новаком Джоковичем (6:20 в личке). Это будет их девятый матч на «Больших шлемах».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Стэн может оформить карьерный шлем, если возьмёт Уимблдон, Ноле может зайти на календарный.
4-4 h2h на шлемах, кто-то выйдет вперёд и , возможно, поставит точку в противостоянии.
Великий матч, легендарное соперничество!