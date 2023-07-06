Вавринка впервые с 2015-го вышел в 3-й круг «Уимблдона» и сыграет с Джоковичем

Стэн Вавринка во втором круге «Уимблдона» обыграл №32 Томаса Мартина Этчеверри – 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

Швейцарец вышел в третий круг на британском «Шлеме» впервые с 2015 года. Его лучший результат в Лондоне – четвертьфинал в 2014-м и 2015-м.

Теперь он сыграет с Новаком Джоковичем (6:20 в личке). Это будет их девятый матч на «Больших шлемах».

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