Роджер Федерер: «Надеюсь, Джокович выиграет восьмой «Уимблдон». Это будет его момент славы»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

Роджер Федерер прокомментировал то, что Новак Джокович может выиграть восьмой «Уимблдон» и сравняться с ним по титулам на лондонском «Большом шлеме».

«Если честно, думаю, для него это будет замечательное достижение. У меня были мои моменты славы – когда я выигрывал восьмой или пятый трофей подряд. Так что если кто-то сравняется со мной или меня превзойдет, это их момент славы.

Я знаю, сейчас эта гонка активно подогревается в медиа и самими игроками. Я тоже был замотивирован возможностью побить рекорды или с ними сравняться. Но, думаю, когда оглядываешься назад на те моменты, смотришь на них совсем по-другому, потому что делаешь это уже со стороны, а не будучи частью событий. Просто начинаешь расслабляться и гордишься своими достижениями. 

Надеюсь, Новак выиграет восьмой «Уимблдон». Он уже сотворил историю, выиграв 23-й «Шлем». Для тенниса, да и для спорта в целом, это здорово. Он – однозначный фаворит, и не удивлюсь, если он станет победителем».

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12 комментариев

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Kironbet
Очень достойно сказал. И похоже искренне!
+13
-1
+12
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Хозяин патриотов
Ага, прям надеется. Еще скажи, что переживаешь и болеешь за него😄
+6
-1
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S.Graf
Родж надеется, что Новак возьмёт 8й Уим
Навратилова надеется, что 9й
Папа Срджан надеется, что его сын возьмёт 10 Уимов
А я надеюсь, что все их надежды осуществятся.
+5
-1
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westberlin
Ответ Kironbet
Очень достойно сказал. И похоже искренне!
Но зашоренные фанаты Роджера, щас всё переведут как надо и всë расскпжут))
+3
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твинер без замаха
Noblesse oblige
+2
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+2
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Радость Ди Мария
/ Надеюсь, Новак выиграет восьмой «Уимблдон». /

Отче, мы тоже надеемся, но твоя секта на спортсе категорически против. Такие дела.
+2
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Stas Salesov
Мы все этого тоже ждем и надеемся. Айде, Ноле, айде!
Никто тебя здесь не остановит😏
+4
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Мария Усенко
Думаю, Роджер лукавит. Как истинный джентльмен он говорит то, что должен. Но как самолюбивый спортсмен и великий чемпион вряд ли он мечтает, что Новак с ним сравнится по титулам на траве. Но откровенно, мне всегда импонировало, как все трое - Роджер, Рафа, Новак с огромным уважением отзывались друг о друге. Вот тут лукавства не было.
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Korendos
По-моему, он уже выиграл больше, чем у него было моментов славы.
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Радость Ди Мария
По чесноку. Новака несправедливо забанили на ЮСО - пересматривал этот момент с актрисой. Новака забанили на АО-2022 и ЮСО-2022 из-за коронобесия. Уже поздним числом тот же Гейтс отмазки про вакцину лепил типа "не знали, не представляли". Ага, атомное бабло поднял в сговоре с Бигфармой. Но канеш крайний всегда серб у хейтерни. Он нечестный, неискренний и вообще ужас тура.
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westberlin
Ответ Друг Федерера
РОДЖЕР ФЕДЕРЕР настоящий чемпион и честный человек!!!! ЧЕГО не скажешь о Джоковиче.
Спасибо за отчёт! объязательно приму на вооружение, и в будущем воспользуюсь как базовым аргументом! позвольте раскланяться...
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