Роджер Федерер: «Надеюсь, Джокович выиграет восьмой «Уимблдон». Это будет его момент славы»

Роджер Федерер прокомментировал то, что Новак Джокович может выиграть восьмой «Уимблдон» и сравняться с ним по титулам на лондонском «Большом шлеме».

«Если честно, думаю, для него это будет замечательное достижение. У меня были мои моменты славы – когда я выигрывал восьмой или пятый трофей подряд. Так что если кто-то сравняется со мной или меня превзойдет, это их момент славы.

Я знаю, сейчас эта гонка активно подогревается в медиа и самими игроками. Я тоже был замотивирован возможностью побить рекорды или с ними сравняться. Но, думаю, когда оглядываешься назад на те моменты, смотришь на них совсем по-другому, потому что делаешь это уже со стороны, а не будучи частью событий. Просто начинаешь расслабляться и гордишься своими достижениями.

Надеюсь, Новак выиграет восьмой «Уимблдон». Он уже сотворил историю, выиграв 23-й «Шлем». Для тенниса, да и для спорта в целом, это здорово. Он – однозначный фаворит, и не удивлюсь, если он станет победителем».

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