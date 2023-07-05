Джокович выиграл 350-й матч на «Больших шлемах». Больше только у Федерера

Вторая ракетка мира во втором круге « » обыграл – 6:3, 7:6(4), 7:5.

Серб одержал 350-ю победу на турнирах «Большого шлема» при 47 поражениях (выиграл 88,2% матчей).

Больше матчей на ТБШ выиграл только – у него баланс 369:60. Процент побед лучше только у – 89,2% (141:17).

На «Уимблдоне» серб одержал 30-ю победу подряд.

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