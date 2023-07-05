Джокович выиграл 350-й матч на «Больших шлемах». Больше только у Федерера

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Уимблдон ATP Бьорн Борг Теннис

Вторая ракетка мира Новак Джокович во втором круге «Уимблдона» обыграл Джордана Томпсона – 6:3, 7:6(4), 7:5.

Серб одержал 350-ю победу на турнирах «Большого шлема» при 47 поражениях (выиграл 88,2% матчей).

Больше матчей на ТБШ выиграл только Роджер Федерер – у него баланс 369:60. Процент побед лучше только у Бьорна Борга – 89,2% (141:17).

На «Уимблдоне» серб одержал 30-ю победу подряд.

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6 комментариев

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RealJon
ну еше 5 в этом, 7+7 до конца АО24 ))), и все, в 1м круге РГ24, Ноле будет офф. установить рекорд
+5
-1
+4
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Ser@
MEGASERB!!!
+1
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+1
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Назар Игорь
Ответ Оригинальный Ник
Один — величайший теннисист за всю историю, человек-эпоха, живое воплощение спорта и просто великий человек. Другой — серб
Твоя бранжа никогда сербов не жаловала, поляки - другое дело.
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Араик Оганесян
Джокович-Коппеянс: финал мечты.
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Оригинальный Ник
Ответ Назар Игорь
Твоя бранжа никогда сербов не жаловала, поляки - другое дело.
Мимо, я не из этих. Просто я объективно смотрю на вещи. Новаку повезло оказаться в период спада двух бистов и полного вырождения хороших теннисистов, в результате чего довольно средний игрок выглядит внушительно на таком фоне
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