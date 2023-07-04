Во втором круге Уимблдонского турнира жребий свел двух российских теннисистов Андрея Рублева и Аслана Карацева. Их матч состоится 5 июля на третьем корте, начало не ранее 20:10 по московскому времени.

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В основной сетке турнира Уимблдон 2023 в мужском одиночном разряде выступает пятеро россиян, но в соответствии с жеребьевкой стало заранее понятно, что после второго круга в турнире могут остаться максимум трое из них. Во втором круге могут встретиться еще и Даниил Медведев с Александром Шевченко. Фактом остается матч Рублева против Карацева. Андрей вряд ли может занести себе в актив недавних Ролан Гаррос, где он не смог дойти даже до своего любимого четвертьфинального этапа. Зато накануне Уимблдона имел все шансы выиграть турнир на траве, который проходил в Галле. Причем и соперником у него в финале был весьма нестабильный Александр Бублик. Но тот в решающем третьем сете оказался сильнее и стал автором маленькой сенсации. Тем не менее Рублев показал, что очень хорошо готов к Уимблдону, где он ранее ни разу не проходил далее четвертого круга. В первом круге россиянин играл с австралийцем Максом Перселлом. В каждой из партий он взял гейм на подаче соперника и спокойно довел дело до победы.

Уимблдон: Андрей Рублев – Аслан Карацев прямая трансляция матча 05.07.2023

Карьера Аслана Карацева развивается словно по синусоиде. Он уже опытный теннисист, но долгое время находился в тени других российских звезд. Значительных успехов не добивался. Вряд ли можно отнести к ним победу в парном разряде на Универсиаде в 2017 году. Прорывным стал для Аслана 2020 год, когда у него появились первые заметные успехи, в том числе серебряная медаль на Олимпиаде в миксте с Еленой Весниной. Интересно, что проиграли они тогда другой российской паре Рублев – Павлюченкова. Затем в начале 2021 года у Карацева случился прорыв на Australian Open, где он дошел до полуфинала. На сегодняшний день это самый большой его успех на турнирах Большого шлема. В том же году он выиграл два турнира АТР и год закончил в первой двадцатке рейтинга. Затем начался спад, который он пытается преодолеть в этом году. На мастерсе в Мадриде он смог дойти до полуфинала. Но при этом ни на одном другом турнире дальше второго круга не проходил.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Рублева — 7

победы/поражения Рублева в 2023 году — 34/13

победы/поражения Рублева на траве — 7/1

рейтинг ATP Карацева — 50

победы/поражения Карацева в 2023 году — 22/13

победы/поражения Карацева на траве — 3/3

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Факты и статистика перед матчем Рублев — Карацев

У обоих российских теннисистов отношения с Уимблдоном не складываются. Андрей Рублев в двух из трех последних участий выбывал уже после второго круга. Для Аслана Карацева выход во второй круг уже большой успех, он впервые оказался на этой стадии турнира.

Статистика личных встреч Рублев — Карацев

Теннисисты встречались между собой лишь один раз в том самом 2021 году, который стал успешным для Карацева. В полуфинале турнира АТР в Дубае, который проходил на харде Аслан оказался сильнее в трех сетах.

Где смотреть Уимблдон 2023

Прогноз на матч Рублев — Карацев

Когда встречаются соотечественники исход матча может быть непредсказуем. Несмотря на то что в рейтинге между теннисистами целая пропасть, сказать однозначно, что Андрей победит, нельзя. Аслан очень мотивирован на успех, и желание победить может компенсировать у него какие-то огрехи в технике. По крайней мере первый круг оба теннисиста прошли уверенно. Букмекеры на стороне Рублева, что неудивительно. Winline предлагает на победу Андрея коэффициент 1,19, успех Аслана оценивается коэффициентом 4,70.

Наш прогноз: в мотивации Рублев вряд ли уступит своему оппоненту. У Аслана есть шанс, если он с первого сета навяжет борьбу, заставив Рублева ошибаться, что приводит к его эмоциональным срывам, ошибкам, и, в целом, неуверенности. Тем не менее, лучше поставить на победу Андрея и тотал меньше 36,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023