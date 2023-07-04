Во втором круге Уимблдонского турнира состоится встреча двух соотечественников россиян. Седьмая ракетка мира Андрей Рублев за выход в следующий этап поборется с Асланом Карцевым. Матч состоится 5 июля, начало не ранее 20:10 по московскому времени.

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Соперники сыграют третьем корте. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Андрей Рублев в матче первого круга встречался с австралийцем Максом Перселлом и уверенно выиграл в трех сетах. Начало положено, хотя если брать статистику, то второй круг дважды за последние четыре года становился для Рублева на Уимблдоне камнем преткновения. С другой стороны, оптимизм вызывает его выступление на предыдущем турнире в Галле, где он смог дойти до финала. Все это говорит о его хорошей форме. Однако трава покрытие коварное, в одном случае она может оказаться на твоей стороне, а в другом с ней можно не совладать. Процент побед и поражений у Андрея на травяном покрытии за всю карьеру достаточно внушительный — 67%.

Рублев — Карацев прогноз на матч Уимблдон 2023

Если Рублеву не всегда везет с Уимблдоном, то что говорить про Аслана, который до нынешнего турнира приезжал сюда три раза и во всех случаях зачехлил ракетку уже после первого матча. Выход во второй круг сейчас для него уже успех, и вряд ли он захочет останавливаться на достигнутом. В матче первого круга Карацев встречался с теннисистом из Франции Люком Ван Ашем. После первого сета казалось, что и на этот раз россиянин традиционно покинет турнир после первого дня. Он проиграл на тай-брейке, но сумел собраться и все оставшиеся три сета выиграл очень уверенно. Точно можно сказать одно, Аслан очень хочет вернуться на тот уровень тенниса, который приносил ему успехи в 2021 году.

Теннисисты встречались только один раз два года назад на турнире в Дубае. Аслан выиграл в полуфинале в трех сетах. Играли они на харде. Сейчас покрытие еще более быстрое, сложно сказать, кому это больше будет на руку, но исход матча предсказать сложно. Букмекеры отдают преимущество Рублеву, явно исходя из его рейтинга. Winline предлагает на победу Андрея коэффициент 1,19, выигрыш Аслана оценивается коэффициентом 4,70.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023