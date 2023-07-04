Вторая ракетка мира серб Новак Джокович в матче второго круга Уимблдонского турнира сыграет с австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном. Матч состоится 5 июля, начало не ранее 18:30 по московскому времени.

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Соперники сыграют Центральном корте. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Новак Джокович может выиграть пятый Уимблдон подряд и первый шаг к своей цели уже сделал. В первом круге сербский теннисист взял верх над Педро Качином из Аргентины в трех сетах. Только в последней партии завязалась борьба, и все решалось на тай-брейке. Все это напомнило матчи Новака на недавнем Ролан Гаррос, где он тоже не форсировал события, почти на сто процентов использовал ошибки соперников, сыграл около десяти тай-брейков и во всех оказался победителем. Что-то подобное мы вполне можем увидеть и в предстоящем матче второй ракетки мира против австралийца Джордана Томпсона.

Джокович — Томпсон прогноз на матч Уимблдон 2023

Томпсон уже стал автором если не сенсации, то небольшого сюрприза, когда обыграл в первом круге американца Брэндона Накашиму. В том поединке поначалу ничего не предвещало подобного исхода. Брендон уверенно выиграл первые два сета с одинаковым счетом 6 : 2 и, наверное, мысленно начал готовиться к матчу с Джоковичем. Иначе сложно объяснить метаморфозы, которые случились с ним в дальнейшем. Сначала в третьем сете Джордан взял гейм на его подаче и довел дело до победы. В четвертой партии австралиец оказался удачливее на тай-брейке, а пятая у него уже шла как по накатанной. Но с Джоковичем так точно не выйдет.

Соперники раньше между собой не встречались. Исход поединка для подавляющего числа специалистов и болельщиков ясен. Все-таки Томпсон показывает не цельный теннис, совершает непростительные ошибки и в его победе первого круга во многом заслуга принадлежала сопернику. Букмекеры не оставляют шансов австралийцу. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,02, выигрыш Томпсона оценивается коэффициентом 15,00.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023