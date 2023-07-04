Уимблдон: Новак Джокович – Джордан Томпсон прямая трансляция матча 05.07.2023
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович в матче второго круга Уимблдонского турнира сыграет с австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном. Матч состоится 5 июля, начало не ранее 18:30 по московскому времени.
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Соперники сыграют Центральном корте. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
Новак Джокович может выиграть пятый Уимблдон подряд и первый шаг к своей цели уже сделал. В первом круге сербский теннисист взял верх над Педро Качином из Аргентины в трех сетах. Только в последней партии завязалась борьба, и все решалось на тай-брейке. Все это напомнило матчи Новака на недавнем Ролан Гаррос, где он тоже не форсировал события, почти на сто процентов использовал ошибки соперников, сыграл около десяти тай-брейков и во всех оказался победителем. Что-то подобное мы вполне можем увидеть и в предстоящем матче второй ракетки мира против австралийца Джордана Томпсона.
Джокович — Томпсон прогноз на матч Уимблдон 2023
Томпсон уже стал автором если не сенсации, то небольшого сюрприза, когда обыграл в первом круге американца Брэндона Накашиму. В том поединке поначалу ничего не предвещало подобного исхода. Брендон уверенно выиграл первые два сета с одинаковым счетом 6 : 2 и, наверное, мысленно начал готовиться к матчу с Джоковичем. Иначе сложно объяснить метаморфозы, которые случились с ним в дальнейшем. Сначала в третьем сете Джордан взял гейм на его подаче и довел дело до победы. В четвертой партии австралиец оказался удачливее на тай-брейке, а пятая у него уже шла как по накатанной. Но с Джоковичем так точно не выйдет.
Соперники раньше между собой не встречались. Исход поединка для подавляющего числа специалистов и болельщиков ясен. Все-таки Томпсон показывает не цельный теннис, совершает непростительные ошибки и в его победе первого круга во многом заслуга принадлежала сопернику. Букмекеры не оставляют шансов австралийцу. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,02, выигрыш Томпсона оценивается коэффициентом 15,00.
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