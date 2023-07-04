В матче второго круга Уимблдона 2023 вторая ракетка мира Новак Джокович встретится с теннисистом из Австралии Джорданом Томпсоном. Матч пройдет на Центральном корте турнира, начало не ранее 18:30 по московскому времени.

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Став в этом году победителем Ролан Гаррос, Новак Джокович уже выполнил одну из главных задач в карьере. Он сравнялся по количеству побед на турнирах Большого шлема с испанцем Рафаэлем Надалем и сейчас в Англии может опередить его. Там впереди останутся еще какие-то цели, но только самому Джоковичу решать, нужно их достигать или нет. Серб уже вошел в сонм великих теннисистов, и для каждого соперника, с которым он играет, матч становится отдельным важным событием в карьере. Одна из вершин, которая давно никому не покорялась — выигрыш всех турниров Большого шлема в одном календарном году. Половину Джокович уже выполнил. Учитывая, что Уимблдон по числу побед у него на втором месте, на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Новак побеждал семь раз, к тому же имеет серию побед из четырех турниров подряд, то шансы на успех довольно высокие и на этот раз. В первом круге серб взял верх над Педро Качином из Аргентины в трех сетах.

Уимблдон: Новак Джокович – Джордан Томпсон прямая трансляция матча 05.07.2023

Австралиец Джордан Томпсон уже довольно опытный и повидавший виды теннисист, которому идет тридцатый год. Лучшим для него в карьере стал 2019 год, когда он достиг 43-й позиции в рейтинге, выше не поднимался никогда. Джордан имеет опыт выступлений на турнирах Большого шлема, но гораздо больше матчей он провел в квалификационных турнирах, нежели в основных. Лучше всего он выступил на Открытом чемпионате США в 2020 году, когда дошел до четвертого круга. На Уимблдоне он играл в третьем круге в 2021 году. За последний месяц Джордан принял участие в Ролан Гаррос, где выступил совершенно неудачно. В первом круге он проиграл соотечественнику Максу Перселлу. Зато сразу после этого на травяном турнире в Хертогенбосе дошел до финала и в упорном поединке в трех сетах проиграл хозяину корта Тэллону Грикспору. В первом круге Уимблдона Джордану противостоял американец Брэндон Накашима, матч затянулся на пять сетов, и автралиец в концовке оказался точнее.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Джоковича — 3

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 29/4

победы/поражения Джоковича на траве — 2/0

рейтинг ATP Томпсона — 70

победы/поражения Томпсона в 2023 году — 29/17

победы/поражения Томпсона на траве — 10/4

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Факты и статистика перед матчем Джокович — Томпсон

С учетом побед на четырех предыдущих Уимблдонских турнирах, Новак Джокович не проигрывает в Лондоне уже 29 матчей подряд. В пользу Томпсона говорит тот факт, что за всю свою карьеру выиграл треть матчей против игроков из первой пятерки рейтинга.

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Статистика личных встреч Джокович — Томпсон

Ранее теннисисты на теннисных турнирах в личных поединках не пересекались, матч на Уимблдоне станет для них первым.

Прогноз на матч Джокович — Томпсон

Австралиец уже преподнес сюрприз тем, что смог выиграть в первом круге у теннисиста, стоящего выше него в рейтинге. На этом, видимо, его запас сюрпризов исчерпан. Бросается в глаза, насколько Джокович рационально использует свои силы, уже по ходу матча он знает, где можно взять паузу, а где ускорится. Все это говорит об огромном опыте. Томсону сложно будет что-то противопоставить сербу. Букмекеры отдают ему минимум шансов. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,02, успех Томпсона оценивается коэффициентом 15,00.

Наш прогноз: можно с уверенностью сказать, что матч продлится три сета, вопрос в количестве геймов. Новак уже всех приучил в последнее время, что не форсирует события, иногда просто берет свою подачу и не сильно переживает об упущенных шансах на подаче соперника. В итоге на тай-брейках забирает свое. Ставим на тотал меньше 29,5 по геймам.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023