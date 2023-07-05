Соболенко о теннисистках, играющих после рождения детей: «Благодаря им верю, что если однажды захочу стать мамой, то у меня еще будут шансы вернуться»

Арина Соболенко высказалась о возвращениях в тур после рождения ребенка.

Вопрос задали в контексте того, что на этой неделе родила сына бывшая первая ракетка мира Эшли Барти.

– Поделитесь мнением о трудностях, с которыми сталкиваются мамы в туре. О чем вы думаете, когда видите, что они успешно возвращаются в теннис?

– Я их очень уважаю. Наверное, это очень тяжело – совмещать воспитание ребенка и теннис. Я бы полностью сосредоточилась на теннисе. А им приходится все совмещать, и это очень нелегко. Я очень уважаю их за то, что они знают, как это делать, и у них все получается.

Кроме того, благодаря им я верю, что если однажды захочу стать мамой, то у меня еще будут шансы вернуться и играть. Так что спасибо вам за это (улыбается).

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