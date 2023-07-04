Рыбакина о Большой тройке женского тенниса: «У нас по-прежнему каждая может обыграть каждую»

Елена Рыбакина ответила, уместно ли называть ее, Арину Соболенко и Игу Швентек Большой тройкой женского тенниса.

– Нет, я слышу об этом только на пресс-конференциях. Я не так много сижу в интернете.

Так начали говорить из-за последних результатов, но все равно есть еще много хороших игроков. Рано говорить только о трех игроках, мы же не Роджер или Джокович. Мы еще слишком далеки от этого, поэтому я на этом не концентрируюсь.

У нас по-прежнему каждая может обыграть каждую.

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