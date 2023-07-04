Пенистон о том, что Федерер был на его матче с Марреем: «Невозможно не испытывать давления, когда рядом сидит такая легенда, как Федерер»

Теги Роджер Федерер Энди Маррей Уимблдон ATP Райан Пенистон Теннис

Райан Пенистон прокомментировал то, что Роджер Федерер присутствовал на его матче против Энди Маррея в первом круге «Уимблдона» (3:6, 0:6, 1:6). 20-кратный чемпион «Больших шлемов» сидел в Королевской ложе вместе с принцессой Уэльской Кэтрин.

– Я видел их по телевизору, пока ждал начала игры. Но не знал, останутся ли они на наш матч. Потом я увидел, что они на месте.

Это было нереально – взглянуть в сторону Королевской ложи и увидеть, что они действительно смотрят. Конечно, это была честь.

– Немного больше давления?

– Да, немного. Мне кажется, невозможно не испытывать давления, когда рядом сидит такая легенда, как Роджер Федерер (улыбается). Но было очень круто.

– Вы были его фанатом в детстве?

– Да, 100%. Я был большим его фанатом.

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4 комментария

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rookie84
Ответ Великий Алонсо
Слишком переусердствовал с давлением похоже, за 3 сета взял 4 гейма у пенсионера с титановым бедром, а он про Федерера на трибуне. Менталка лузера, неудивительно, что этот парниша максимум обитает на челленджерах.
Дружище, Вы как будто о Роналду написали
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Великий Алонсо
Ответ rookie84
Дружище, Вы как будто о Роналду написали
Если хотел пошутить, то неудачно. Этот лузер и Роналду полные противоположности, не пойму к чему эта чушь
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