Пенистон о том, что Федерер был на его матче с Марреем: «Невозможно не испытывать давления, когда рядом сидит такая легенда, как Федерер»

Райан Пенистон прокомментировал то, что Роджер Федерер присутствовал на его матче против Энди Маррея в первом круге «Уимблдона» (3:6, 0:6, 1:6). 20-кратный чемпион «Больших шлемов» сидел в Королевской ложе вместе с принцессой Уэльской Кэтрин.

– Я видел их по телевизору, пока ждал начала игры. Но не знал, останутся ли они на наш матч. Потом я увидел, что они на месте.

Это было нереально – взглянуть в сторону Королевской ложи и увидеть, что они действительно смотрят. Конечно, это была честь.

– Немного больше давления?

– Да, немного. Мне кажется, невозможно не испытывать давления, когда рядом сидит такая легенда, как Роджер Федерер (улыбается). Но было очень круто.

– Вы были его фанатом в детстве?

– Да, 100%. Я был большим его фанатом.

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