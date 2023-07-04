Маррей о приезде Федерера на «Уимблдон»: «Потрясающе, что на матч пришли королевские особы. И теннисные королевские особы тоже»
Энди Маррей прокомментировал то, что Роджер Федерер присутствовал на его матче против Райана Пенистона в первом круге «Уимблдона» (6:3, 6:0, 6:1). Федерер сидел в Королевской ложе вместе с принцессой Уэльской Кэтрин.
«Потрясающе, что на матч пришли королевские особы. И теннисные тоже.
Последний раз, когда я играл на этом корте, а он смотрел, был на Олимпиаде-2012. Он сидел в боксе Стэна Вавринки и болел против меня (смеется).
Так что было приятно получить аплодисменты после пары хороших розыгрышей», – сказал Маррей в интервью на корте.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
https://twitter.com/TennisTV/status/1676276507675697174