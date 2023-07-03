Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в первом круге Уимблдона 2023 4 июля встретится с теннисистом из Франции Жереми Шарди. Соперники выйдут на второй по значимости Корт 1, начало не ранее 15:00 по московскому времени.

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Насколько хорошо Карлос Алькарас в этом сезоне играет на турнирах АТР, на его счету уже пять титулов в 2023 году, настолько пока не складывается с турнирами Большого шлема. Открытый чемпионат Австралии он испанец вынужден был пропустить из-за травмы, на Ролан Гаррос всем памятен полуфинальный поединок против Новака Джоковича, где Карлосу попросту не хватило физики. Мышцы ног начало сводить судорогой, и в четвертом сете мы видели лишь тень первой ракетки. Теперь начинается Уимблдон, на котором в прошлом году Алькарасу успешно выступить не удалось. Он дошел до четвертого круга, и там проиграл тоже молодому и перспективному теннисисту из Италии Яннику Синнеру в четырех сетах. Трава для Карлоса далеко не самое любимое покрытие. В то же время буквально накануне Уимблдона Алькарас участвовал на травяном турнире в Лондоне AEGON Championships и выиграл его, обыграв в финале Алекса де Минаура. Справедливости ради, все остальные соперники Карлоса на этом турнире не входили в двадцатку лучших в рейтинге.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Соперник у испанца, с одной стороны, подходящий для старта на крупном турнире, с другой, совершенно темная лошадка. Жереми Шарди находится ах в шестой сотне рейтинга, но тому есть причины. Для участия в Уимблдоне он получил специальное приглашение. Весь прошлый сезон и часть позапрошлого он пропустил. По его словам, после прививки от коронавируса у него возникли осложнения, и ему стало совершенно не до тенниса. Пришлось лечиться. В этом году Шарди поучаствовал в нескольких турнирах АТР и даже стартовал на Australian Open. Однако участие это было скорее символическим. Если в Австралии он смог дойти до второго круга, то на двух грунтовых турнирах в Риме и Мадриде француз заканчивал борьбу уже после первого раунда. При этом Шарди на каждом из турниров Большого шлема доходил до четвертого раунда, а самый успешный для него все тот же Открытый чемпионат Австралии, где он в 2013 году дошел до четвертьфинала. Сложно сказать, в каком состоянии находится Жереми, будем надеяться, что в хорошем.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Алькараса — 1

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 40/4

победы/поражения Алькараса на траве — 5/0

рейтинг ATP Шарди — 542

победы/поражения Шарди в 2023 году — 1/4

победы/поражения Шарди на траве — 0/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Алькарас — Шарди

Карлос Алькарас четыре из пяти последних побед на турнирах Большого шлема одержал в трех сетах. Жереми Шарди в шести предыдущих поединках против первых ракеток мира не смог взять ни одного сета.

Уимблдон: Карлос Алькарас – Жереми Шарди прямая трансляция матча 04.07.2023

Статистика личных встреч Алькарас — Шарди

Ранее теннисисты не играли друг с другом ни разу, матч на Уимблдоне станет для них первым.

Прогноз на матч Алькарас — Шарди

Если объективно смотреть на вещи, то вопрос только в том, сколько геймов сможет взять Шарди у реактивного испанца. Форма Алькараса становится все лучше, и, выиграв в июне первый турнира АТР на траве, он надеется пройти дальше на Уимблдоне. Французу 36 лет и после болезни он далек от своих лучших кондиций. Букмекеры считают, что шансов у Жереми практически нет. Winline предлагает на победу Карлоса коэффициент 1,01, успех Шарди оценивается коэффициентом 17,00.

Наш прогноз: Матч станет проходным для первой ракетки мира. Зато Карлос получит возможность освоиться на кортах Уимблдона. Шарди явно не тот соперник, который будет долго сопротивляться. Можно поставить на тотал по геймам меньше 27,5, риск тут небольшой, а коэффициент хороший.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023