Уимблдон: Карлос Алькарас – Жереми Шарди прямая трансляция матча 04.07.2023

Теги Уимблдон Жереми Шарди Карлос Алькарас Теннис

В первом круге Уимблдона 2023 в мужском одиночном разряде первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас 4 июля сыграет с французский теннисистом Жереми Шапди. Матч начнется не ранее 15:00 по московскому времени.

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Соперники сыграют на втором по значимости Корте 1. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru. 

Карлос Альканар накануне Уимблдона здесь же в Лондоне выиграл свой первый в карьере турнир АТР на травяном покрытии. Титул стал для испанца пятым в сезоне и по этому показателю он догнал Даниила Медведева. Значит ли это, что Карлос готов к новым свершениям и может выиграть Уимблдон 2023? Есть сомнения, и первое из них — Новак Джокович, который выиграл четыре последних турнира на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и останавливаться не собирается. К тому же соперники у Алькараса на предыдущем турнире были не самыми сильными. 

Алькарас — Шарди прогноз на матч Уимблдон 2023

Далеко к не самым сильным относится и Жереми Шарди. Французу 36 лет, и пик его карьеры пришелся на первую половину прошлого десятилетия, когда он входил в тридцатку лучших теннисистов мира. Шарди на каждом из турниров Большого шлема как минимум выходил в четвертый круг. Среди действующих игроков мало кто может похвастаться подобным достижением. Последние пару сезонов Жереми совершенно не удались. Сначала он преодолевал болезнь, вызванную прививкой от коронавируса, затем восстанавливался. В результате в рейтинге он находится лишь в середине шестой сотни. 

Учитывая, что Алькарас только последние два сезона стал стабильно выступать на высоком уровне, соперники ранее не встречались. Предстоящий поединок вряд ли сулит что-то хорошее Шарди. Испанец в прекрасной форме, с учетом его скорости и точности вопрос только в том, сколько геймов он отдаст сопернику и не будет ли разгрома. Букмекеры намекают именно на такой исход. Winline предлагает на победу Алькараса коэффициент 1,01, выигрыш Шарди оценивается коэффициентом 17,00.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

Опубликовал Денис Быстров

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