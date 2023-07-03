Карацев впервые выиграл матч на «Уимблдоне» и встретится с Рублевым

50-я ракетка мира Аслан Карацев в первом круге «Уимблдона» обыграл Люку Ван Аша – 6:7(4), 6:4, 6:2, 6:4. В первой партии россиянин вел 5:2 и упустил два сетбола.

Для Карацева это первая в карьере победа на британском «Шлеме». Он второй раз выступает в основной сетке «Уимблдона».

Победа над Ван Ашем стала для него четвертой в 10 травяных матчах уровня ATP.

Во втором круге Карацев сыграет с Андреем Рублевым.

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