Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы на «Уимблдоне»: «Я пришла обсуждать только теннис»
Арина Соболенко перед первой пресс-конференцией на «Уимблдоне» отказалась отвечать на вопросы не о теннисе.
«Я сразу скажу, что не буду говорить о политике. Я пришла обсуждать только теннис.
Если у вас политические вопросы, то запросите у WTA или турнира расшифровки моих ответов с предыдущих турниров».
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И правильно делает, главное игра.
Правильно ответила ,Арина .