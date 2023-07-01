Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы на «Уимблдоне»: «Я пришла обсуждать только теннис»

перед первой пресс-конференцией на « » отказалась отвечать на вопросы не о теннисе.

«Я сразу скажу, что не буду говорить о политике. Я пришла обсуждать только теннис.

Если у вас политические вопросы, то запросите у или турнира расшифровки моих ответов с предыдущих турниров».

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