Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы на «Уимблдоне»: «Я пришла обсуждать только теннис»

Теги Уимблдон WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко перед первой пресс-конференцией на «Уимблдоне» отказалась отвечать на вопросы не о теннисе.

«Я сразу скажу, что не буду говорить о политике. Я пришла обсуждать только теннис.

Если у вас политические вопросы, то запросите у WTA или турнира расшифровки моих ответов с предыдущих турниров».

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12 комментариев

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инок
Арина молодец. На вопросы про политику не отвечает.
И правильно делает, главное игра.
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+21
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TennisForever
Вот реально ,что они хотят от спортсменов ?
Правильно ответила ,Арина .
+19
-6
+13
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justbored
Кто-то ей подсказал наконец, что можно и так оказывается.))
+5
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sonny91
наверняка польские журналюги из раза в раз набрасывают. она одна из 2-3 кто может сделать швентек, на траве обязана. в париже сработало, ига должна была проставиться им за победу в париже
+3
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Anouck
Правильно сделала. Давно надо было. Главное попутно себя не накручивать, если до кого смысл сказанного не дойдёт. А такие наверняка будут.
+3
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atelos
Правильный и грамотный ответ! Желаю Арине успеха на Уимблдонском турнире! Вперед Беларусь!
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justbored
Ответ Ничего Смешного
Вопроса про политику не было, но она отказалась отвечать
ну потому что все последние пресс-конференции обходились без них
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sashati
Я обсуждаю только пеннис, покажите..
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Ничего Смешного
Ответ justbored
ну потому что все последние пресс-конференции обходились без них
На одной, дальше она не пришла. Так получается не отказалась отвечать на вопросы, а пояснила что общаться будет только про теннис🤷‍♂️
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