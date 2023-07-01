Киз о нетболах в финале Истбурна: «Сегодня их было столько, что мне искренне было неловко»

Теги WTA Мэдисон Киз Rothesay International Eastbourne Дарья Касаткина Теннис

Мэдисон Киз прокомментировала то, что ей много везло с нетболами в финале в Истбурне. Она обыграла Дарью Касаткину – 6:2, 7:6(13).

– Вам когда-нибудь так много везло с нетболами?

– Нет. Мне действительно было неловко. Когда последний мяч перевалился, я подумала: «Ну и дерьмо» (улыбается).

– Вам действительно неловко, когда так происходит? А то сегодня ни одного нетбола в ее пользу не было.

– Если мяч переваливается раз или два, ты думаешь: «Бывает». Но сегодня их было столько, что мне искренне было неловко (улыбается).

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2 комментария

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ChefJhonnyMorgan
Везёт сильнейшим
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Любитель_ФК
В таких случаях обычно говорят, мы с тренером очень долго отрабатывали этот удар, чтобы после попадания в трос, мяч свалился на сторону соперника. Это моя фишка.
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