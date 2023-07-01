Касаткина о нетболах в финале Истбурна: «Нужно туже натягивать сетки. И я не шучу»

Теги WTA Rothesay International Eastbourne Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала большое количество нетболов в финале турнира в Истбурне. Она уступила Мэдисон Киз со счетом 2:6, 6:7(13).

«Всю неделю в каждом матче было по пять-шесть нетболов. И сегодня их было, наверное, больше всего.

Все замечают, что сетки в WTA очень мягкие. И когда мяч касается троса, он переваливается. В ATP сетки очень тугие – если мяч попадает в трос, он не переваливается. И я думаю, так и должно быть.

Нужно туже натягивать сетки. И я не шучу, потому что так уже давно происходит».

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6 комментариев

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hsmshhzfn5
Ответ Никита Волк
Попробуй нормально играть, а не в бадминтон, тоже будешь нетболы ловить
Депутат терюшков, это ты?
+10
-2
+8
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Евгений Летенков
Ты играла ужасно,да Киз помогла сетку ,но она тебя переиграла ,ты играешь не в теннис а в бадминтон
+6
-1
+5
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Иван_Флягин
Вообще, когда туже натягиваешь, оно завсегда лучше.
+5
0
+5
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chentsov
Ответ hsmshhzfn5
Депутат терюшков, это ты?
Да
+1
-1
0
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Надоело париться в бане
Ответ Евгений Летенков
Ты играла ужасно,да Киз помогла сетку ,но она тебя переиграла ,ты играешь не в теннис а в бадминтон
Нормально Даша играла. С таким ветром, когда аж шапки сдувает, сложно в нормальный теннис играть. Обе из-за погодных условий проведи весьма посредственную игру, но американке чуть больше повезло.
0
0
0
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