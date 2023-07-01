Касаткина о нетболах в финале Истбурна: «Нужно туже натягивать сетки. И я не шучу»
Дарья Касаткина прокомментировала большое количество нетболов в финале турнира в Истбурне. Она уступила Мэдисон Киз со счетом 2:6, 6:7(13).
«Всю неделю в каждом матче было по пять-шесть нетболов. И сегодня их было, наверное, больше всего.
Все замечают, что сетки в WTA очень мягкие. И когда мяч касается троса, он переваливается. В ATP сетки очень тугие – если мяч попадает в трос, он не переваливается. И я думаю, так и должно быть.
Нужно туже натягивать сетки. И я не шучу, потому что так уже давно происходит».
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