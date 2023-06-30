Тим о результатах на «Уимблдоне»: «Это мой худший ТБШ. Последний матч там я выиграл шесть лет назад – очень давно»

Доминик Тим рассказал, как относится к травяному сезону и «Уимблдону».

Его лучший результат на этом «Большом шлеме» – четвертый круг-2017.

«Думаю, все знают «Уимблдон. Не только любители спорта или теннисные болельщики. Это турнир с величайшей традицией, и там мечтает оказаться каждый игрок и каждый болельщик.

С точки зрения результатов, «Уимблдон» – мой худший турнир «Большого шлема». Последний матч там я выиграл шесть лет назад – очень давно.

Просто трава отличается от других покрытий. Отскок мяча намного ниже. Подача гораздо важнее. Часто несколько очков могут иметь решающее значение. Кроме того, на траве, скорее всего, будет гораздо больше брейков, а это намного сложнее, но в то же время очень весело. К сожалению, травяной сезон очень короткий, но главное – получить от него максимум».

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