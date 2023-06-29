41-летний Лопес провел последний матч в карьере

Фелисиано Лопес проиграл Яннику Ганфманну в четвертьфинале на Мальорке – 2:6, 4:6.

41-летний испанец провел последний матч в карьере.

41-летний Лопес – профессионал с 1997-го. На его счету семь титулов ATP в одиночном разряде и шесть – в парном, включая «Ролан Гаррос»-2016. Его лучшая позиция в одиночном рейтинге – №12 (в марте 2015-го).

За карьеру он одержал 506 побед (39 из них – над топ-10).

С 2019 года Лопес работает директором «Мастерса» в Мадриде. В июне его также назначили директором Кубка Дэвиса.

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