41-летний Лопес провел последний матч в карьере

Теги Фелисиано Лопес ATP Янник Ганфманн Mallorca Championships Теннис

Фелисиано Лопес проиграл Яннику Ганфманну в четвертьфинале на Мальорке – 2:6, 4:6.

41-летний испанец провел последний матч в карьере.

41-летний Лопес – профессионал с 1997-го. На его счету семь титулов ATP в одиночном разряде и шесть – в парном, включая «Ролан Гаррос»-2016. Его лучшая позиция в одиночном рейтинге – №12 (в марте 2015-го).

За карьеру он одержал 506 побед (39 из них – над топ-10).

С 2019 года Лопес работает директором «Мастерса» в Мадриде. В июне его также назначили директором Кубка Дэвиса.

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14 комментариев

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SKA Rostov1992
Спасибо за все Фелисиано. Очень даже не плохая карьера получилась. Конечно безумно читать, что он начал карьеру в 1997 году. Это как будто уже в совсем какой то далекой жизни было, мне например тогда было 5 лет и я ходил в детский сад)
+13
0
+13
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sedric
Его рекорд по кол-ву участий на БШ подряд будет очень сложно побить.
+7
0
+7
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Радость Ди Мария
Самый нетипичный испанец. Играл сёрв-н-воллей. Реликт.
+3
0
+3
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Ночная Фурия
Ответ SKA Rostov1992
Спасибо за все Фелисиано. Очень даже не плохая карьера получилась. Конечно безумно читать, что он начал карьеру в 1997 году. Это как будто уже в совсем какой то далекой жизни было, мне например тогда было 5 лет и я ходил в детский сад)
О!!! Вы помоложе моей дочери будете, значит!
А я застала и Беккера, и Лендла, и Курье, и много кого еще. И АО на ЗЕЛЕНЫХ кортах 🙃
Теперь буду по-пенсионерски вещать - а вот в наше-то время..
🤣🤣🤣
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У него этих последних матчей в карьере больше, чем у Пугачёвой прощальных концертов. И с большой долей вероятности их количество вырастет ))
Забыли добавить, что он рекордсмен АТП по количеству поражений.
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dedpihto59
Ответ Сергей48
Спасибо за карьеру! Чем займется интересно теперь?
Он уже давно у Рафы в академии прописался, да ещё он директор какого то турнира, так что без работы не останется
+1
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Сергей48
Спасибо за карьеру! Чем займется интересно теперь?
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Евгений Фабиянчук
величайший!
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VaD
Игрок-эпоха. Забавляло, что даже в 40 лет он мог обыгрывать 25-летних.
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D-eisler@yandex.ru
Нам будет тебя нехватать=)
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SKA Rostov1992
Ответ Ночная Фурия
О!!! Вы помоложе моей дочери будете, значит! А я застала и Беккера, и Лендла, и Курье, и много кого еще. И АО на ЗЕЛЕНЫХ кортах 🙃 Теперь буду по-пенсионерски вещать - а вот в наше-то время.. 🤣🤣🤣
Ну АО на зелёных кортах и я застал, финалы Сафина в 2004 и 2005 годах отлично помню. А вот Лендла и Курье действительно не застал. Не много Агасси зацепил, самый конец его карьеры. Я плотно теннис начал смотреть как раз с АО-2004)
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YuChu
Ответ Сергей48
Спасибо за карьеру! Чем займется интересно теперь?
Теперь он уже пару лет как директор турнира в Мадриде.
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qdr1k
Ответ Сергей48
Спасибо за карьеру! Чем займется интересно теперь?
Новость читайте. Он директор двух турниров
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Dr_horrible
Ответ Радость Ди Мария
Самый нетипичный испанец. Играл сёрв-н-воллей. Реликт.
И обожал траву.
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