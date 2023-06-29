Зверев поддержал допуск игроков из России и Беларуси на «Уимблдон»

Александр Зверев прокомментировал то, что в этом году «Уимблдон» допустит до участия игроков из России и Беларуси.

«Я знаю, что есть и другие мнения, но я еду на «Уимблдон», чтобы играть в теннис, а не заниматься политикой.

В частности, Рублев много раз высказывался против [боевых действий]. Не думаю, что кто-то может наказывать его за то, что он родился в стране, которая сейчас находится в состоянии конфликта».

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