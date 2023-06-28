Хачанов о том, что второй год подряд пропускает «Уимблдон»: «Буду использовать эту неудачу как мотивацию вернуться»

Теги Уимблдон ATP Карен Хачанов Теннис

11-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал то, что второй год подряд не сыграет на «Уимблдоне».

«В целом для меня это особенный турнир, я на нем стабилен. Всегда, когда приезжал на «Уимблдон», чувствовал особую теннисную ауру. Все игроки выступают в белом, клубника со сливками, очень атмосферный центральный корт.

Так что очень обидно второй год подряд пропускать этот «мэйджор». Но повторюсь, что буду использовать эту неудачу как мотивацию вернуться», – сказал Хачанов в интервью «Известиям».

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