Хачанов о том, что снялся с «Уимблдона» из-за травмы: «Смогу присутствовать при рождении второго сына»

Карен Хачанов объяснил, почему снялся с «Уимблдона».

«Мне нелегко писать это заявление, но я вынужден сообщить, что снимаюсь с предстоящего «Уимблдона».

Из-за досадной травмы, которую я получил на «Ролан Гаррос» (стрессовый перелом и частичный перелом в крестцовом отделе позвоночника), я второй год подряд не смогу принять участие в «Уимблдоне». Решение сняться с турнира далось мне нелегко, и я до последнего надеялся, что за эти несколько недель мне удастся восстановиться, однако моя медицинская команда дала понять, что в моем случае это невозможно.



Как бы тяжело это ни было, сейчас я сосредоточусь на восстановлении, буду упорно работать, чтобы выздороветь и вернуться к августовским турнирам. Вместе с тем я рад, что семья рядом со мной, и благодарен, что смогу присутствовать при рождении второго сына, которое мы ожидаем в скором времени.

Я по-прежнему предан своему делу и использую эту неудачу как мотивацию вернуться и, надеюсь, продолжать добиваться того, чего я хочу», – написал Хачанов.

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