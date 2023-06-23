Хачанов о том, что снялся с «Уимблдона» из-за травмы: «Смогу присутствовать при рождении второго сына»

Теги травмы Уимблдон ATP Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов объяснил, почему снялся с «Уимблдона».

«Мне нелегко писать это заявление, но я вынужден сообщить, что снимаюсь с предстоящего «Уимблдона».

Из-за досадной травмы, которую я получил на «Ролан Гаррос» (стрессовый перелом и частичный перелом в крестцовом отделе позвоночника), я второй год подряд не смогу принять участие в «Уимблдоне». Решение сняться с турнира далось мне нелегко, и я до последнего надеялся, что за эти несколько недель мне удастся восстановиться, однако моя медицинская команда дала понять, что в моем случае это невозможно.

Как бы тяжело это ни было, сейчас я сосредоточусь на восстановлении, буду упорно работать, чтобы выздороветь и вернуться к августовским турнирам. Вместе с тем я рад, что семья рядом со мной, и благодарен, что смогу присутствовать при рождении второго сына, которое мы ожидаем в скором времени.

Я по-прежнему предан своему делу и использую эту неудачу как мотивацию вернуться и, надеюсь, продолжать добиваться того, чего я хочу», – написал Хачанов.

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5 комментариев

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costa0545
Очень жаль, скорейшего выздоровления Карену)))
+9
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Додик Аксель
Карену здоровья , успешного лечения и реабилитации. Супруге благополучных родов.
+4
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S.Graf
Радость и печаль в одной новости. Ожидание прибавления в семействе и снятие из-за травмы с Уима.
Здоровья и счастья Карену и его семье! И скорейшего возвращения
+2
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justbored
Скорейшего возвращения. Will be sorely missed.
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Листок яблони
А я не заметил, что травма была на Ролан Гаррос, хотя следил за каждым матчем Карена. Странно.
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