Швентек повесила минимум 15 баранок в двух сезонах подряд. В WTA такого не было с 2001 года
Ига Швентек вышла во второй круг в Бад-Хомбурге, победив Татьяну Марию – 5:7, 6:2, 6:0.
В 2023-м полька выиграла 15 сетов со счетом 6:0. В том числе в двух матчах она не отдала ни гейма.
В прошлом году она повесила 22 баранки (в том числе один раз 6:0, 6:0).
Последней повесить минимум 15 баранок в двух сезонах подряд удалось Мартине Хингис: в 2000-м – 17 (в том числе один раз 6:0, 6:0), в 2001-м – 16.
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