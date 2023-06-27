Швентек повесила минимум 15 баранок в двух сезонах подряд. В WTA такого не было с 2001 года

Теги Мартина Хингис WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек вышла во второй круг в Бад-Хомбурге, победив Татьяну Марию – 5:7, 6:2, 6:0.

В 2023-м полька выиграла 15 сетов со счетом 6:0. В том числе в двух матчах она не отдала ни гейма.

В прошлом году она повесила 22 баранки (в том числе один раз 6:0, 6:0).

Последней повесить минимум 15 баранок в двух сезонах подряд удалось Мартине Хингис: в 2000-м – 17 (в том числе один раз 6:0, 6:0), в 2001-м – 16.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
атомная теннисистка!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Это не самый важный рекорд для Иги, но все равно приятно. Все главные достижения у нее впереди 👌💖✌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий