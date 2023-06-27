Ким Клейстерс: «Я бы хотела, чтобы WTA и ATP объединились. Думаю, это сделало бы бренд намного сильнее»

Ким Клейстерс поделилась мнением о развитии женского тура.

«За кулисами столько людей, которые смотрят в одном направлении и хотят, чтобы [женский теннис] развивался. Один человек не может изменить ситуацию, а если мы будем действовать все вместе как сильная команда, группа, я думаю, это единственная возможность добиться того, чтобы на комбинированных турнирах на центральные корты или вечернюю сессию ставили одинаковое количество женщин и мужчин».

Бывшая первая ракетка мира хотела бы, чтобы WTA и объединились.

«Хотела бы я этого? Да, думаю, это сделало бы бренд намного сильнее.

Часто люди со стороны считают, что это одна организация. Понимаете, о чем я? Например, люди, которые мало знают о теннисе, говорят: «О да, ATP и WTA, но за всем стоит одна организация». Но это далеко не так.

У всего есть плюсы и минусы, верно? Было много, много, много разговоров о том, как это сделать. И все время возникают препятствия, мало что происходит, и это остается разговорами. И, конечно, я бы хотела, чтобы была одна организация».

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