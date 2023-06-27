Ким Клейстерс: «Я бы хотела, чтобы WTA и ATP объединились. Думаю, это сделало бы бренд намного сильнее»

Теги Ким Клейстерс ATP WTA Теннис

Ким Клейстерс поделилась мнением о развитии женского тура.

«За кулисами столько людей, которые смотрят в одном направлении и хотят, чтобы [женский теннис] развивался. Один человек не может изменить ситуацию, а если мы будем действовать все вместе как сильная команда, группа, я думаю, это единственная возможность добиться того, чтобы на комбинированных турнирах на центральные корты или вечернюю сессию ставили одинаковое количество женщин и мужчин».

Бывшая первая ракетка мира хотела бы, чтобы WTA и ATP объединились.

«Хотела бы я этого? Да, думаю, это сделало бы бренд намного сильнее.

Часто люди со стороны считают, что это одна организация. Понимаете, о чем я? Например, люди, которые мало знают о теннисе, говорят: «О да, ATP и WTA, но за всем стоит одна организация». Но это далеко не так.

У всего есть плюсы и минусы, верно? Было много, много, много разговоров о том, как это сделать. И все время возникают препятствия, мало что происходит, и это остается разговорами. И, конечно, я бы хотела, чтобы была одна организация».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tarkovski
И будет тогда «мои деньги - это мои деньги, а твои деньги - это наши деньги» )
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cosset
у Кими ВТА ассоциируется с тем женским теннисом, в который играла она сама много лет назад)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
Уже ожидаемо опередили меня в комментариях )
Женщины хотят получить доступ к кошелькам мужчин )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Монсеньор Мартинес
Ответ Tarkovski
И будет тогда «мои деньги - это мои деньги, а твои деньги - это наши деньги» )
В яблочко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий