Тарпищев о ситуации с британскими визами: «Все наши из основной сетки должны сыграть на «Уимблдоне»: и парни, и девочки»

Шамиль Тарпищев подтвердил, что Даниил Медведев и другие российские игроки получили британские визы и сыграют на «Уимблдоне».

«Мы на связи с международными федерациями, они по возможности содействуют с получением виз. С игроками тоже на связи, никто не жалуется.

Все наши из основной сетки должны сыграть на «Уимблдоне»: и парни, и девочки. И Медведев, и [Мирра и Эрика] Андреевы, и [Вероника] Кудерметова, и так далее», – цитирует Тарпищева ТАСС.

«Уимблдон» допустил игроков из России, но пустит ли Британия? Есть проблемы с визами

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