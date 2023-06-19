Медведев и сестры Андреевы получили британскую визу и сыграют на «Уимблдоне»
Бывший главный редактор русского Vogue Ксения Соловьева сообщила, что Даниил Медведев и сестры Андреевы получили британскую визу и сыграют на «Уимблдоне».
«Даня Медведев, Арина Соболенко, а также две дебютантки сезона – Мирра и Эрика Андреевы получили британские визы (ура, подтвердил мне агент IMG Лев Кассиль) и едут на «Уимблдон».
Сестры начнут с квалификации – причем уже не по wild card, а попали по рейтингу. Мирра – 102-я, Эрика – 146-я», – написала Соловьева в своем телеграм-канале.
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Будем отчаянно болеть за вас, всем сил и удачи!
Эрика, Арина.
А за Медведева Лакост всем пасть порвёт :)
Посмотрим, кто ещё сможет туда попасть.