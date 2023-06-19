Медведев и сестры Андреевы получили британскую визу и сыграют на «Уимблдоне»

Теги Уимблдон ATP WTA Даниил Медведев Эрика Андреева Мирра Андреева Теннис

Бывший главный редактор русского Vogue Ксения Соловьева сообщила, что Даниил Медведев и сестры Андреевы получили британскую визу и сыграют на «Уимблдоне».

«Даня Медведев, Арина Соболенко, а также две дебютантки сезона – Мирра и Эрика Андреевы получили британские визы (ура, подтвердил мне агент IMG Лев Кассиль) и едут на «Уимблдон».

Сестры начнут с квалификации – причем уже не по wild card, а попали по рейтингу. Мирра – 102-я, Эрика – 146-я», – написала Соловьева в своем телеграм-канале.

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11 комментариев

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Olga.t
Вот и славно!
Будем отчаянно болеть за вас, всем сил и удачи!
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dedpihto59
Хорошая новость!
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Pentrak
Прекрасная новость. Хочется посмотреть как Мирра играет на траве.
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Антон Тимофеев
Мирра-102...там и до основы недалеко. Может, кто-нибудь снимется из топ-100?
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AminO2
Даниил и Мирра,
Эрика, Арина.
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ДудьСдулся
За сестричками серьёзное агенство стоит.
А за Медведева Лакост всем пасть порвёт :)
Посмотрим, кто ещё сможет туда попасть.
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Ярик01
Ответ AminO2
Даниил и Мирра, Эрика, Арина.
Арына.
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ivanzhu90
Лев Кассиль?! Наши люди 💪
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AminO2
Ответ Ярик01
Арына.
Избила польку дрыном.
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