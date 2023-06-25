Бублик впервые выиграл травяной турнир ATP

Теги ATP Terra Wortmann Open Андрей Рублев Александр Бублик Теннис

48-я ракетка мира Александр Бублик обыграл №7 Андрея Рублева в финале в Галле – 6:3, 3:6, 6:3.

Для него это первая победа за четыре матча против Рублева.

Бублик подал больше всех эйсов на этом турнире – 79 за пять матчей (при этом в четвертьфинале он провел один полный сет, так как Янник Синнер снялся).

Он восьмой раз в 26 матчах обыграл соперника из топ-10.

Казахстанец выиграл второй титул в карьере (также Монпелье-2022) и первый в категории ATP 500 и на траве.

В понедельник Бублик обновит личный рекорд и станет 26-м в рейтинге.

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29 комментариев

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Хитли
Статистика финалов ATP 500:
Бублик: 1:0
Циципас: 0:10
+24
-2
+22
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Ben Shelton
Чорич, Штруфф, Синнер, Зверев, Рублев. очень достойная серия, почти все из топ20. заслуженная победа как итог
+20
-1
+19
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Typizza
Ну вот, а ругался что зря по 7 часов на корте сидит, молодец Саня.
+9
0
+9
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Матвей Суицидин
Бублик если дурака перестанет валять, вполне может до топ 10 дойти, он не силтно слабее Тиафу, Хачанова и Хуркача.
+8
0
+8
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Vano from Tbilisi
Ответ Матвей Суицидин
Бублик если дурака перестанет валять, вполне может до топ 10 дойти, он не силтно слабее Тиафу, Хачанова и Хуркача.
На мой взгляд, по общему уровню игры он сильней и поляка и американца. Но раздолбай конечно жуткий
+4
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nick-basil
№27.В текущем. Поздравления. Приятно удивил
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asik91
Как писал в соседней ветке, очень конкурентноспособную сетку прошел Александр.
Чорич, Штруфф, Синнер, Зверев, Рублев.
+4
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Eugenie Nation
Алга Казахстан
+6
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Maratik1982
Саня красава, ##### !!!!
+3
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Ruslik39rus
Бублик очень много рисковал 12 двойных в матче , и финальную эйсом со второй подачи забил.
+2
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And Justice for All
Теперь у Бублика есть более престижный титул в коллекции, чем у Рууда
+4
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Александр Романов
Молодец ####!
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Гамзат Рахимов
########, бублик просто ######
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Бублик идёт за WIM
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Temer
Гений!
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Чеширский Кот
На Рубля в жизни рубля больше не поставлю
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инок
Бублика с победой! Молодцы казахи, хороших теннисистов приютили, которые в России никому не нужны были. Одна Рыбакина покруче всех нынешних россиянок будет.
+4
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Tarkovski
Ответ Матвей Суицидин
Бублик если дурака перестанет валять, вполне может до топ 10 дойти, он не силтно слабее Тиафу, Хачанова и Хуркача.
По потенциалу и Кирьос в топ-5 входит, но характер дело такое, поменять невозможно
+1
0
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justbored
DA KING.🔥🍾🥂🎆🏆
0
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MURA
Работа сделана, айда пить 🍻
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Максим Шумов
##### ###### #####, #####!
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Tarhitai
Ответ Vano from Tbilisi
На мой взгляд, по общему уровню игры он сильней и поляка и американца. Но раздолбай конечно жуткий
Осталось только отменить все покрытия, кроме травы. И все, изи топ 10.
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Vano from Tbilisi
Ответ Tarhitai
Осталось только отменить все покрытия, кроме травы. И все, изи топ 10.
Ну он и на харде хорош, когда играет, а не дурака валяет. Но это редкость конечно
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Vano from Tbilisi
Ответ Чеширский Кот
На Рубля в жизни рубля больше не поставлю
ставить на травяной теннис - мазохизм. Cтавки зло, но здесь вообще рандом
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justbored
Ответ инок
Бублика с победой! Молодцы казахи, хороших теннисистов приютили, которые в России никому не нужны были. Одна Рыбакина покруче всех нынешних россиянок будет.
ну куда ж без плача ярославны
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