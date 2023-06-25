Бублик впервые выиграл травяной турнир ATP

48-я ракетка мира обыграл №7 в финале в Галле – 6:3, 3:6, 6:3.

Для него это первая победа за четыре матча против Рублева.

Бублик подал больше всех эйсов на этом турнире – 79 за пять матчей (при этом в четвертьфинале он провел один полный сет, так как Янник Синнер снялся).

Он восьмой раз в 26 матчах обыграл соперника из топ-10.

Казахстанец выиграл второй титул в карьере (также Монпелье-2022) и первый в категории ATP 500 и на траве.

В понедельник Бублик обновит личный рекорд и станет 26-м в рейтинге.

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