Бублик впервые выиграл травяной турнир ATP
48-я ракетка мира Александр Бублик обыграл №7 Андрея Рублева в финале в Галле – 6:3, 3:6, 6:3.
Для него это первая победа за четыре матча против Рублева.
Бублик подал больше всех эйсов на этом турнире – 79 за пять матчей (при этом в четвертьфинале он провел один полный сет, так как Янник Синнер снялся).
Он восьмой раз в 26 матчах обыграл соперника из топ-10.
Казахстанец выиграл второй титул в карьере (также Монпелье-2022) и первый в категории ATP 500 и на траве.
В понедельник Бублик обновит личный рекорд и станет 26-м в рейтинге.
Бублик: 1:0
Циципас: 0:10
Чорич, Штруфф, Синнер, Зверев, Рублев.