Бублик о выходе в финал в Галле: «Работа не закончена, у меня еще один матч»

Теги ATP Terra Wortmann Open Александр Зверев Александр Бублик Теннис

Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира в Галле.

Он обыграл Александра Зверева и за титул сыграет с Андреем Рублевым. 

«Работа не закончена, у меня еще один матч. Я рад, но нужно оставаться сосредоточенным. 

Я старался играть в свой теннис и очень доволен этой победой. Играть с Сашей очень сложно, и мне немного повезло в ключевые моменты. Против топ-игроков, как Саша, нужно, чтобы работали все сильные стороны».

2 комментария

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nik nik
Так надо тренироваться или нет , я так Саня и не понял)))
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Sincere
прям как Джокович заговорил
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