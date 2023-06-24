Бублик о выходе в финал в Галле: «Работа не закончена, у меня еще один матч»

Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира в Галле.

Он обыграл Александра Зверева и за титул сыграет с Андреем Рублевым.

«Работа не закончена, у меня еще один матч. Я рад, но нужно оставаться сосредоточенным.

Я старался играть в свой теннис и очень доволен этой победой. Играть с Сашей очень сложно, и мне немного повезло в ключевые моменты. Против топ-игроков, как Саша, нужно, чтобы работали все сильные стороны».