Бублик о выходе в финал в Галле: «Работа не закончена, у меня еще один матч»
Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира в Галле.
Он обыграл Александра Зверева и за титул сыграет с Андреем Рублевым.
«Работа не закончена, у меня еще один матч. Я рад, но нужно оставаться сосредоточенным.
Я старался играть в свой теннис и очень доволен этой победой. Играть с Сашей очень сложно, и мне немного повезло в ключевые моменты. Против топ-игроков, как Саша, нужно, чтобы работали все сильные стороны».
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