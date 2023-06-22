Александрова о победной серии на траве: «Это не самое мое любимое покрытие, но каким-то образом мне удается показывать хорошую игру»
Екатерина Александрова прокомментировала победу над Коко Гауфф во втором круге в Берлине.
Она обыграла американку 6:4, 6:0 и вышла в четвертьфинал. На прошлой неделе россиянка взяла титул в Хертогенбоше.
В интервью на корте у нее спросили о секрете успеха на траве.
«Честно говоря, не знаю. Трава – не самое мое любимое покрытие, но каким-то образом мне удается показывать хорошую игру.
Может быть, по счету кажется, что все было очень просто, но такого никогда не бывает. Она потрясающе играла. Надеюсь, я буду держать форму так долго, насколько смогу», – сказала Александрова.
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Молодец, надо держать форму! И здесь, и на Уиме показать хороший результат 💪