Александрова повесила баранку Гауфф и 11-й раз обыграла соперницу из топ-10

Теги WTA Екатерина Александрова Коко Гауфф Bett1open Теннис

22-я ракетка мира Екатерина Александрова во втором круге турнира в Берлине обыграла №7 Коко Гауфф – 6:4, 6:0.

Россиянка провела 33-й матч против соперниц из топ-10 и одержала 11-ю победу. В этом сезоне она обыграла теннисистку из десятки второй раз в четырех матчах.

Также она 23-й раз в карьере повесила сопернице баранку.

За место в полуфинале Александрова сыграет с Вероникой Кудерметовой или Ариной Соболенко.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Блин, Гауфф и Тоттенхэм настолько похожи друг на друга. )))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Шансы с такой игрой есть у Кати...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Молодец💪‼️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий