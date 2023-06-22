Александрова повесила баранку Гауфф и 11-й раз обыграла соперницу из топ-10

22-я ракетка мира Екатерина Александрова во втором круге турнира в Берлине обыграла №7 Коко Гауфф – 6:4, 6:0.

Россиянка провела 33-й матч против соперниц из топ-10 и одержала 11-ю победу. В этом сезоне она обыграла теннисистку из десятки второй раз в четырех матчах.

Также она 23-й раз в карьере повесила сопернице баранку.

За место в полуфинале Александрова сыграет с Вероникой Кудерметовой или Ариной Соболенко.

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