Корда о победе над Тиафу: «Фрэнсис всегда устраивает шоу и зажигает зрителей. С ним иногда нужно просто опустить голову и работать»
Себастьян Корда прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу во втором круге в Queen’s Club.
Он обыграл чемпиона Штутгарта 7:6(2), 6:3 и вышел в четвертьфинал.
«У нас с Фрэнсисом всегда классные битвы, и я очень рад, что победил в двух сетах. Фрэнсис всегда устраивает шоу и зажигает зрителей. С ним иногда нужно просто опустить голову и работать.
Это все, что ты можешь сделать, потому что если он собирает все воедино, то играет на уровне лучших в мире», – сказал Корда в интервью на корте.
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