Корда о победе над Тиафу: «Фрэнсис всегда устраивает шоу и зажигает зрителей. С ним иногда нужно просто опустить голову и работать»

Себастьян Корда прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу во втором круге в Queen’s Club.

Он обыграл чемпиона Штутгарта 7:6(2), 6:3 и вышел в четвертьфинал.

«У нас с Фрэнсисом всегда классные битвы, и я очень рад, что победил в двух сетах. Фрэнсис всегда устраивает шоу и зажигает зрителей. С ним иногда нужно просто опустить голову и работать.

Это все, что ты можешь сделать, потому что если он собирает все воедино, то играет на уровне лучших в мире», – сказал Корда в интервью на корте.

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