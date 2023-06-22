Корда о победе над Тиафу: «Фрэнсис всегда устраивает шоу и зажигает зрителей. С ним иногда нужно просто опустить голову и работать»

Теги ATP cinch Championships Фрэнсис Тиафу Себастьян Корда Теннис

Себастьян Корда прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу во втором круге в Queen’s Club.

Он обыграл чемпиона Штутгарта 7:6(2), 6:3 и вышел в четвертьфинал.

«У нас с Фрэнсисом всегда классные битвы, и я очень рад, что победил в двух сетах. Фрэнсис всегда устраивает шоу и зажигает зрителей. С ним иногда нужно просто опустить голову и работать.

Это все, что ты можешь сделать, потому что если он собирает все воедино, то играет на уровне лучших в мире», – сказал Корда в интервью на корте.

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1 комментарий

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Dm ycontact
Поздравляю Корду с победой. Жаль Френсиса.
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