Корда о работе с новым тренером по физподготовке: «Мы строим тело, которое выдержит элитный теннис»

Себастьян Корда рассказал о работе над физподготовкой в период травмы запястья.

Из-за нее он не играл с конца января до конца апреля.

«Я много пропустил, и в чем-то перерыв сложился хорошо, в чем-то – плохо. Я очень долго не мог играть, но у меня была возможность поработать с моим новым тренером по физподготовке Джезом Грином.

Он работал с кучей супертопов (например, с Энди Марреем и Александром Зверевым – Sports.ru) и стал одним из лучших дополнений к моей команде. Мы строим тело, которое выдержит элитный теннис. Он очень сильно бьет по организму, так что нужно быть уверенным, что организм справится.

Мы разработали новую программу, к которой я привыкаю. Я раньше никогда не ездил на турниры с тренером по физподготовке. Но у него для всего есть очень хорошая система.

Во время перерыва я в свободное время играл в видеоигры с друзьями. А все остальное время проводил в тренажерном зале – приходил туда рано утром, а уходил поздно вечером. Я не мог играть в гольф, не мог играть в хоккей. В основном проводил время в тренажерке и работал над движением на корте».

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