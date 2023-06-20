Алькарас о дебюте в Queen’s Club: «Я смотрел этот турнир по телевизору, и мне всегда казалось, что это прекрасное место для игры и отдыха»

Теги ATP cinch Championships Артур Риндеркнеш Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над Артуром Риндеркнешем в первом круге в Queen’s Club – 4:6, 7:5, 7:6(3).

«Поначалу мне было очень трудно адаптировать свой теннис, свою игру к траве. Это нелегко, но мне нравится играть на траве, нравится играть в Queen’s. Очень хотелось выступить на этом турнире. Думаю, я хорошо провел стартовый матч. 

На траве я не играл ни на одном турнире, кроме «Уимблдона», поэтому хотелось здесь выступить. Я смотрел этот турнир по телевизору, и мне всегда казалось, что это прекрасное место для игры и отдыха. Я наслаждаюсь каждой секундой. Болельщики меня очень поддерживали, и корт был просто потрясающим», – сказал Алькарас в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий