Алькарас о дебюте в Queen’s Club: «Я смотрел этот турнир по телевизору, и мне всегда казалось, что это прекрасное место для игры и отдыха»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над Артуром Риндеркнешем в первом круге в Queen’s Club – 4:6, 7:5, 7:6(3).

«Поначалу мне было очень трудно адаптировать свой теннис, свою игру к траве. Это нелегко, но мне нравится играть на траве, нравится играть в Queen’s. Очень хотелось выступить на этом турнире. Думаю, я хорошо провел стартовый матч.

На траве я не играл ни на одном турнире, кроме «Уимблдона», поэтому хотелось здесь выступить. Я смотрел этот турнир по телевизору, и мне всегда казалось, что это прекрасное место для игры и отдыха. Я наслаждаюсь каждой секундой. Болельщики меня очень поддерживали, и корт был просто потрясающим», – сказал Алькарас в интервью на корте.

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