Тиафу о том, что у него есть титулы на всех покрытиях: «Это показывает, что я цельный игрок»

Теги ATP Boss Open Ян-Леннард Штруфф Фрэнсис Тиафу Теннис

Фрэнсис Тиафу прокомментировал победу над Яном-Леннардом Штруффом в финале в Штутгарте.

Он обыграл немца 4:6, 7:6(1), 7:6(8) и взял третий в карьере.

«Тай-брейк третьего сета был просто диким. Были такие качели, сумасшедший розыгрыш при 6:5. Мы шли ноздря в ноздрю. Он подавал так хорошо, что я не сделал ни одного брейка за три сета, но все равно доволен тем, как боролся.

Теперь у меня есть титулы на всех покрытиях. Это показывает, что я цельный игрок, и когда я сконцентрирован, то могу соревноваться на любом покрытии».

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