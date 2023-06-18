Тиафу выиграл второй титул в сезоне и вытеснит Хачанова из топ-10

Теги рейтинги ATP Libéma Open Карен Хачанов Фрэнсис Тиафу Теннис

Фрэнсис Тиафу победил Яна-Леннарда Штруффа в финале в Штутгарте – 4:6, 7:6(1), 7:6(8).

На решающем тай-брейке американец ушел с матчбола при счете 6:7.

Тиафу выиграл третий титул в карьере. Теперь у него есть победы на трех покрытиях: в 2018-м в Делрей-бич на харде и в этом году в Хьюстоне на грунте.

По итогам недели Тиафу дебютирует в топ-10. Он вытеснит оттуда Карена Хачанова, став 10-й ракеткой мира. Впервые за 11 лет в первой десятке будет два игрока из США.

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8 комментариев

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j4romir
Жаль Штруффи - это был хороший шанс выиграть титул наконец-то.

Но и так хороший сезон проводит мягко говоря
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Евгений Фабиянчук
Я вчера: "Великий Тяфыч скоро будет в топ-10"
поздравляю спасителя тенниса с этим важным этапом в его карьере! дальше - больше.
А у Карена ещё будет шанс хотя бы на том же Уиме ярко выступить и снова вернуться в топ-10
+9
-5
+4
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Ничего Смешного
Могли оба выиграть, очень разочаровал Ян во втором сете, ужасные выходы и ошибки возле сетки на тб. Лично моё мнение - в конце третьего сета уже всё решала подача , у Яна первая плохо летела, Фрэнсис должен был забирать сет раньше, но какой-то он разгильдяй. Последний розыгрыш был шикарный по накалу
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avcgloronalduMU
интереснейший финал был
+2
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Ничего Смешного
Ответ Евгений Фабиянчук
Я вчера: "Великий Тяфыч скоро будет в топ-10" поздравляю спасителя тенниса с этим важным этапом в его карьере! дальше - больше. А у Карена ещё будет шанс хотя бы на том же Уиме ярко выступить и снова вернуться в топ-10
По мне Фрэнсис ближе к 10ке, чем Карен.
+2
0
+2
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любопытный новичок
Ответ Ничего Смешного
По мне Фрэнсис ближе к 10ке, чем Карен.
Нуууу такое. Очень субъективно. У Карена подряд два полуфинала и четвертьфинал шлемов. Добавим еще стабильные вторые недели на мастерсах.
+1
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