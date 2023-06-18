Тиафу выиграл второй титул в сезоне и вытеснит Хачанова из топ-10

победил Яна-Леннарда Штруффа в финале в Штутгарте – 4:6, 7:6(1), 7:6(8).

На решающем тай-брейке американец ушел с матчбола при счете 6:7.

Тиафу выиграл третий титул в карьере. Теперь у него есть победы на трех покрытиях: в 2018-м в Делрей-бич на харде и в этом году в Хьюстоне на грунте.

По итогам недели Тиафу дебютирует в топ-10. Он вытеснит оттуда , став 10-й ракеткой мира. Впервые за 11 лет в первой десятке будет два игрока из США.

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