Тиафу выиграл второй титул в сезоне и вытеснит Хачанова из топ-10
Фрэнсис Тиафу победил Яна-Леннарда Штруффа в финале в Штутгарте – 4:6, 7:6(1), 7:6(8).
На решающем тай-брейке американец ушел с матчбола при счете 6:7.
Тиафу выиграл третий титул в карьере. Теперь у него есть победы на трех покрытиях: в 2018-м в Делрей-бич на харде и в этом году в Хьюстоне на грунте.
По итогам недели Тиафу дебютирует в топ-10. Он вытеснит оттуда Карена Хачанова, став 10-й ракеткой мира. Впервые за 11 лет в первой десятке будет два игрока из США.
Но и так хороший сезон проводит мягко говоря
поздравляю спасителя тенниса с этим важным этапом в его карьере! дальше - больше.
А у Карена ещё будет шанс хотя бы на том же Уиме ярко выступить и снова вернуться в топ-10