Маррей вышел в финал второго «Челленджера» подряд и вернется в топ-40
Энди Маррей вышел в финал травяного «Челленджера» в Ноттингеме.
По ходу турнира он обыграл Йориса Де Лооре, Уго Гренье и Доминика Штрикера. Сегодня в полуфинале он победил Нуну Боржеса – 6:3, 6:2.
За титул британец сыграет с Артуром Казо. По итогам недели он вернется в топ-40.
В мае Маррей победил на грунтовом «Челленджере» в Экс-ан-Провансе, а на прошлой неделе – на траве в Сербитоне.
На следующей неделе он выступит на турнире ATP 500 в лондонском Queen’s Club.
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