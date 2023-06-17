Маррей вышел в финал второго «Челленджера» подряд и вернется в топ-40

Теги Энди Маррей ATP челленджеры и турниры ITF Нуну Боржес Теннис

Энди Маррей вышел в финал травяного «Челленджера» в Ноттингеме.

По ходу турнира он обыграл Йориса Де Лооре, Уго Гренье и Доминика Штрикера. Сегодня в полуфинале он победил Нуну Боржеса – 6:3, 6:2.

За титул британец сыграет с Артуром Казо. По итогам недели он вернется в топ-40.

В мае Маррей победил на грунтовом «Челленджере» в Экс-ан-Провансе, а на прошлой неделе – на траве в Сербитоне.

На следующей неделе он выступит на турнире ATP 500 в лондонском Queen’s Club.

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6 комментариев

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jemz
Сэр радует,хочется ему пожелать больших побед и здоровья.Лично я восхищаюсь его волей и мужеством,после такой операции вернуться и играть достаточно неплохо.Его пример может мотивировать в сложных ситуациях
+7
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+7
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felix-sanchez
Ответ jemz
Сэр радует,хочется ему пожелать больших побед и здоровья.Лично я восхищаюсь его волей и мужеством,после такой операции вернуться и играть достаточно неплохо.Его пример может мотивировать в сложных ситуациях
Да, он большой молодец и хороший мотиватор!
+3
0
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Sincere
За счет челиков вернуться в топ-40 это мощно)) Умбер то же самое провернул😂
+2
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Del-28
Удачи и здоровья тебе, Энди! Давай набирай форму и может на Уимблдоне выйдешь хотя бы в 16 лучших. Опыта и мастерства не занимать.
+1
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Никита Волк
Ответ Sincere
За счет челиков вернуться в топ-40 это мощно)) Умбер то же самое провернул😂
Еще Перселл за счет Челиков с 220 места на 63 залетел
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