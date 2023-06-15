Гаске одержал 600-ю победу в карьере. Только у трех действующих игроков больше

Ришар Гаске во втором круге турнира в Штутгарте обыграл Стефаноса Циципаса – 7:6(8), 2:6, 7:5.

36-летний Гаске одержал 600-ю победу в ATP-туре. Он стал четвертым действующим игроком, перешагнувшим этот рубеж, после Рафаэля Надаля (1068), Новака Джоковича (1058) и Энди Маррея (725).

Первую победу Гаске одержал в апреле 2002-го.

В матче с Циципасом Гаске 11-й раз в карьере обыграл теннисиста топ-5 (при 62 поражениях).

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