Гаске одержал 600-ю победу в карьере. Только у трех действующих игроков больше

Теги Ришар Гаске ATP Boss Open Стефанос Циципас Теннис

Ришар Гаске во втором круге турнира в Штутгарте обыграл Стефаноса Циципаса – 7:6(8), 2:6, 7:5.

36-летний Гаске одержал 600-ю победу в ATP-туре. Он стал четвертым действующим игроком, перешагнувшим этот рубеж, после Рафаэля Надаля (1068), Новака Джоковича (1058) и Энди Маррея (725).

Первую победу Гаске одержал в апреле 2002-го.

В матче с Циципасом Гаске 11-й раз в карьере обыграл теннисиста топ-5 (при 62 поражениях).

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3 комментария

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Sincere
Удивительно, что у него столько побед) но красиво, что такое число пришлось на победу над игроком топ-5
+6
-1
+5
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Ljorke
Рад за Гаске, красивый теннис у него.
+3
0
+3
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Теннисный абсолют
ричард - великий
0
0
0
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