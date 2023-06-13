Шамиль Тарпищев: «Все наши ведущие теннисисты должны выступить на «Уимблдоне»

Теги Шамиль Тарпищев Уимблдон ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов закончат год в топ-10.

«Я уверен, что в конце года все трое – Рублев, Медведев и Хачанов – будут в десятке. Все для этого у них есть. Обидно, конечно, что Даня во Франции так рано выбыл – мог бы больше очков набрать. Но он все равно может закончить год первым – его, кажется, 500 очков отделяют. В любом случае, это историческое событие, что трое наших в десятке».

Также функционер высказался о ситуации с получением британских виз для участия в «Уимблдоне».

«Все наши ведущие теннисисты должны выступить на «Уимблдоне». Медведев, Рублев, Хачанов – уверен, что с визами у них проблем не будет», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tRIFF
Ответ Ben Shelton
"Но он все равно может закончить год первым – его, кажется, 500 очков отделяют" вообще-то 1500, Шамиль..
В гонке он имел в виду, 435 от Джоковича
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Damien King
Кодекс, значит, они уже подписали?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Хотелось бы верить, что так и будет - и по поводу десятки, и Уимблдона...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ben Shelton
"Но он все равно может закончить год первым – его, кажется, 500 очков отделяют"
вообще-то 1500, Шамиль..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gasparian
"Мы пахали"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
Визы британцы дают, как сорока-белобока кашу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ Damien King
Кодекс, значит, они уже подписали?
Уже давно. Виз нет у некоторых
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий