Шамиль Тарпищев: «Все наши ведущие теннисисты должны выступить на «Уимблдоне»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов закончат год в топ-10.

«Я уверен, что в конце года все трое – Рублев, Медведев и Хачанов – будут в десятке. Все для этого у них есть. Обидно, конечно, что Даня во Франции так рано выбыл – мог бы больше очков набрать. Но он все равно может закончить год первым – его, кажется, 500 очков отделяют. В любом случае, это историческое событие, что трое наших в десятке».

Также функционер высказался о ситуации с получением британских виз для участия в «Уимблдоне».

«Все наши ведущие теннисисты должны выступить на «Уимблдоне». Медведев, Рублев, Хачанов – уверен, что с визами у них проблем не будет», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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