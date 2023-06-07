Тарпищев о том, что в топ-10 будет три россиянина: «Для нас это успех. Каждый из них – уникальный теннисист, все разные»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что 12 июня в топ-10 рейтинга ATP будет три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

«Это, безусловно, историческое достижение наших ребят. Когда у нас такое было у мужчин? У женщин было и четверо в десятке. Для нас это успех. Каждый из них – уникальный теннисист, все разные.

Медведев, кстати, был в форме перед началом турнира. Вопрос только в том, чтобы вработаться. Не сумел, но ничего страшного», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 «Ролан Гаррос», но вернется в топ-10. У России там будет 3 человека!

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