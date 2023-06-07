Тарпищев о том, что в топ-10 будет три россиянина: «Для нас это успех. Каждый из них – уникальный теннисист, все разные»

Теги рейтинги Шамиль Тарпищев ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что 12 июня в топ-10 рейтинга ATP будет три россиянина: Даниил МедведевАндрей Рублев и Карен Хачанов

«Это, безусловно, историческое достижение наших ребят. Когда у нас такое было у мужчин? У женщин было и четверо в десятке. Для нас это успех. Каждый из них – уникальный теннисист, все разные.

Медведев, кстати, был в форме перед началом турнира. Вопрос только в том, чтобы вработаться. Не сумел, но ничего страшного», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 «Ролан Гаррос», но вернется в топ-10. У России там будет 3 человека!

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9 комментариев

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Доминик
"Я всех троих лично грудью выкормил, век воли не видать" - скромно добавил Тарпищев.
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Ben Shelton
теннисисты все разные, а вот фразы Тарпищева одинаковые
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ivanzhu90
Жаль что за этой большой 3кой у нас никого нет. Демин которому в августе уже будет 18 лет, вылетел со второго круга РГ юниорского, единственный наш представитель. У мужчин совсем грустно все станет, когда эти 3е завершат карьеру.
У девушек ситуация на порядок лучше.
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Сергей48
А скольких потерял?
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SKA Rostov1992
Ответ ivanzhu90
Жаль что за этой большой 3кой у нас никого нет. Демин которому в августе уже будет 18 лет, вылетел со второго круга РГ юниорского, единственный наш представитель. У мужчин совсем грустно все станет, когда эти 3е завершат карьеру. У девушек ситуация на порядок лучше.
Ну это спорт, эти трое будут ещё лет 5 играть. Возможно за это время появятся сильные молодые игроки. После Сафина, Давыденко и Южного тоже не было видно ни кого. Несколько лет наш мужской теннис в полной попе был. А потом появилось такое талантливое поколение. Так что все ещё возможно)
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Burak Orel
Ответ milan111
«Непонятно кому выделяет деньги»😀😀😀ахаха,чувак,ты вообще не в теме,как работает ФТР и кто там на самом деле выделяет деньги.Из талантливых упущена только Рыбакина,да и то,за безумным баблом девка убежала в степь казахскую.А цирк да он есть,только не в ФТР,а у тебя дома.
Бублик, Путинцева, Скатов это раз. Во вторых вы сразу показали что вы недалекого ума человек, откуда ты знаешь что у меня дома? Подбери пену у рта пожалуйста
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Burak Orel
Ответ milan111
«Непонятно кому выделяет деньги»😀😀😀ахаха,чувак,ты вообще не в теме,как работает ФТР и кто там на самом деле выделяет деньги.Из талантливых упущена только Рыбакина,да и то,за безумным баблом девка убежала в степь казахскую.А цирк да он есть,только не в ФТР,а у тебя дома.
А еще страшно представить сколько у этого персонажа на кармане оседает и скольких теннисистов на эти деньги можно было проспонсировать)
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