Тарпищев о том, что в топ-10 будет три россиянина: «Для нас это успех. Каждый из них – уникальный теннисист, все разные»
Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что 12 июня в топ-10 рейтинга ATP будет три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
«Это, безусловно, историческое достижение наших ребят. Когда у нас такое было у мужчин? У женщин было и четверо в десятке. Для нас это успех. Каждый из них – уникальный теннисист, все разные.
Медведев, кстати, был в форме перед началом турнира. Вопрос только в том, чтобы вработаться. Не сумел, но ничего страшного», – цитирует Тарпищева ТАСС.
Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 «Ролан Гаррос», но вернется в топ-10. У России там будет 3 человека!
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