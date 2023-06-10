Демин и Пачеко Мендес выиграли юниорский «Ролан Гаррос» в паре

Теги Ролан Гаррос ATP Теннис

17-летний россиянин Ярослав Демин и 18-летний мексиканец Родриго Пачеко Мендес стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос».

В финале они обыграли 17-летних итальянцев Лоренцо Скиабази и Габриэле Вульпитта – 6:2, 6:3. Матч продолжался 59 минут.

Демин и Пачеко Мендес были первыми сеяными парного турнира. Это их второй совместный титул, в мае они выиграли юниорский турнир в Милане.

В юниорском рейтинге Демин сейчас занимает седьмое место, Пачеко Мендес – первое.

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2 комментария

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Vale1
Алина выиграла!!!!
+5
-1
+4
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Кот под ногами майора
Хм, у нас же вообще юниоры мужской парный разряд не выигрывали. Демин - первопроходец
+3
0
+3
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