Рууд о финале «Ролан Гаррос» против Джоковича: «Постараюсь играть без лишних эмоций. Важно быть психологически готовым»

Каспер Рууд рассказал, с каким настроем выйдет на финал «Ролан Гаррос» против Новака Джоковича.

– Вы сказали, что показали свой лучший теннис в этом году. Вы ощущаете психологические или физические изменения с начала турнира?

– Да, я считаю, что чем дольше, тем легче, конечно. Теперь я в финале, и, когда выйду на корт, там будет стоять трофей. Совсем другое чувство.

Но я постараюсь играть без лишних эмоций. Я считаю, что играю в свой лучший теннис, когда не мудрю и не думаю слишком много о том, что должен выиграть этот матч, потому что тогда можно действовать на автомате. Мне кажется, на тренировках многие способны играть очень, очень хорошо: когда ты думаешь, что это только тренировочный матч, проще играть спокойно. Вот моя цель.

Но, конечно, если выиграть сет или приблизиться к победе, то занервничаешь, и тогда важно быть психологически готовым. Да, я постараюсь представить себя в воскресенье в выигрышных и проигрышных ситуациях и подготовить план.

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