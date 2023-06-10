Рууд о настрое на финал против Джоковича: «Иногда ты показываешь свой лучший теннис, когда не задумаешься слишком много. Просто действуешь на автомате»
Каспер Рууд поделился ожиданиями от финала «Ролан Гаррос» против Новака Джоковича.
Он ответил, смотрел ли полуфинал Джоковича с Карлосом Алькарасом, который был перед его матчем против Александра Зверева.
– Я не смотрел полностью, но видел какие-то кусочки. Понятно, что следишь, пока разминаешься.
В итоге, к сожалению, у Карлоса начались судороги. Казалось, что будет очень, очень трудный и долгий матч. И да, я думаю, что Новак отлично играл на этом турнире, и на «Больших шлемах» он всегда повышает уровень.
Так что предстоит тяжелое испытание. Я никогда его раньше не побеждал. Так что я должен разработать более эффективный игровой план, я знаю, что должен показать свою лучшую игру, лучший уровень в жизни, если хочу, чтобы у меня были шансы.
Я постараюсь это сделать и играть без чрезмерного давления. Именно это я и сделал сегодня: просто вышел на корт, не думал слишком много, я не хотел показывать слишком много эмоций, хороших или плохих. Просто был сосредоточен. Посмотрим, смогу ли я сохранить этот настрой в финале.
– Вы сказали, что в воскресенье хотите играть без давления. Объясните поподробнее, что это для вас означает и как об этом не думать и просто сосредоточиться на победе в матче?
– Думаю, вопрос в том, чтобы не думать о том, что мне «нужно» выиграть этот матч. Я стараюсь избегать этого слова. В начале турнира ты больше думаешь о том, как важно выиграть матч и пройти дальше.
Но теперь я в финале. Это были замечательные две недели, независимо от того, что случится в воскресенье, и, конечно, я постараюсь выложиться по полной, но иногда ты показываешь свой лучший теннис, когда не задумаешься слишком много. Просто действуешь на автомате.
Если все время думать, что близок к победе, можно зажаться и занервничать. Возможно, именно это произошло сегодня с Карлосом, я не уверен. Но когда ты слишком много думаешь и чувствуешь давление, возможно, у тебя не получается правильно дышать и расслаблять тело, в такой ситуации легко занервничать и перемудрить.
Просто постараюсь настроиться, что будет долгий матч, марафон, и играть очко за очком, выкладываться по полной, а там посмотрим.
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